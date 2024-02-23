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Ekonomi

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,29 değer kazancıyla günü 9.374,20 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 9.416,70 puana taşıdı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
Borsa günü rekorlarla tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,03 puan artarken, toplam işlem hacmi 137,2 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksi, yüzde 0,29 değer kazancıyla günü 9.374,20 puandan tamamladı. Bu puanla tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 9.416,70 puana taşıdı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,67 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,81 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 1,88 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlarının ardından ABD, Avrupa ve Japonya pay piyasalarında yeni zirvelerin görüldüğünü vurgulayarak, yurt içi piyasalarda da alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu ifade etti.

Öte yandan, düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 287 baz puana geriledi.

Haftaya yurt içinde büyüme, ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel gelir ve harcamalar, inşaat harcamaları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Avro Bölgesi'nde enflasyon, tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 seviyesinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 3,97 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin 2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,40, 2024 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,44 oldu.

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