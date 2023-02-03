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Ekonomi, Savunma sanayisi

Norveç, Almanya'dan 54 yeni nesil Leopar 2 tankı almayı planlıyor

Norveç'in Almanya'dan 54 yeni nesil Leopar 2 tankı almayı planladığı bildirildi.

Nuri Aydın   | 03.02.2023
Norveç, Almanya'dan 54 yeni nesil Leopar 2 tankı almayı planlıyor

Ankara

Norveç hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, "Norveç, başlangıçta 54 tank almak istiyor ama bunlara ilave 18 tank alımına da açık ve bunları 2031'e kadar kademeli olarak silahlı kuvvetlerin envanterine kazandırmayı planlıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ilk sevkiyatların 2026'da yapılacağı ve bunun Norveç'in savunma kapasitesini güçlendirme adımı olduğu kaydedildi.

Avrupa ile yakın savunma işbirliğinin öneminin vurgulandığı açıklamada, Başbakan Jonas Gahr Store'nin "Almanya'dan bu tankları alarak kuzey komşularımız ve müttefiklerimizle aynı tür tanklara sahip olma imkanını yakaladık. Ayrıca Almanya ile daha yakın güvenlik bağlantıları tesis ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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