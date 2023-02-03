Rusya Başbakanına göre, ortak enerji piyasalarının oluşturulması Avrasya entegrasyonu için önemli
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) çerçevesinde ortak enerji piyasalarının oluşturulmasına yönelik yaptığı açıklamada "Bunu Avrasya entegrasyonunun gelişiminde kilit bir unsur olarak görüyoruz." dedi.
Kazakhstan
Mişustin, Kazakistan'ın Almatı şehrinde toplanan AEB Hükümetlerarası Konseyi'nin genişletilmiş toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Birçok ülkenin enerji kaynakları kıtlığıyla karşı karşıya kaldığı bu dönemde ortak enerji piyasalarının oluşturulmasının önemine işaret eden Mişustin, "Ortak enerji piyasalarının oluşumuna yönelik pozisyonların yakınlaşmasına gelince, bunu Avrasya entegrasyonunun gelişiminde kilit bir unsur olarak görüyoruz. Sadece (AEB'ye) üye devletlerin iç ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda çıkar dengesi temelinde dost ülkelere de yardım edebiliyoruz." ifadesini kullandı.
Bu kapsamda AEB ülkeleri arasında elektrik dağıtım hizmetlerine erişim kurallarının onaylandığını belirten Mişustin, "Bu belge, Birlik çerçevesinde elektrik ticareti yaparken ortak piyasa katılımcılarının devletlerarası elektrik dağıtımına ayrımcı olmayan ulusal erişimi sağlayacaktır." dedi.
Mişustin, aynı zamanda AEB'nin tüm ülkelerle işbirliğine açık olduğunu kaydederek "İran ve Mısır ile serbest ticaret anlaşmaları müzakereleri sürüyor. Orta Doğu, Asya-Pasifik bölgesi ile Latin Amerika ve Afrika ülkeleriyle işbirliği güçlendiriliyor." diye konuştu.
AEB Konseyi Başkanı Mihail Myasnikoviç de Birliğin bu yılın sonuna kadar 57 uluslararası anlaşmayı kabul edeceğini bildirdi.
Myasnikoviç, bugün AEB ülkeleri arasında ortak gaz piyasasının oluşturulması için hazırlanan belge üzerinde yapıcı görüş alışverişinde bulunduklarını, ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlayacak önerileri ele aldıklarını dile getirdi.
AEB ile BDT arasında etkileşimi derinleştirmek için üç yıllık eylem planı imzalandı
AEB'ye üye ülkelerin hükümet başkanları, Kazakistan'ın Almatı şehrinde bir araya geldi.
Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov'un ev sahipliğinde düzenlenen geniş kapsamlı toplantıya, Birliğin diğer üyeleri Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Kırgızistan Başbakanı Akılbek Caparov, Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gözlemci statüsündeki Özbekistan'ın Başbakanı Abdulla Aripov ve Küba'nın Moskova Büyükelçisi Julio Antonio Garmendia Pena katıldı.
Toplantıda hükümet başkanları, AEB çerçevesinde ticari-ekonomik işbirliğinin geliştirilmesini kapsayan 13 gündem maddesini ele aldı.
Toplantı sonrası AEB ile Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Genel Sekreterliği arasında etkileşimi derinleştirmek için 3 yıllık eylem planı imzalandı.
Ayrıca hükümet başkanları "Yeni Gerçeklikte Dijital Ortaklık" başlığıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen Dijital Almatı Uluslararası Forumu'nun genel oturumuna katıldı ve forum alanında kurulan dijital sergiyi gezdi.
Bir sonraki AEB Hükümetlerarası Konseyi, 7-9 Haziran tarihlerinde Rusya'nın Soçi kentinde toplanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.