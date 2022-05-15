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Ekonomi

Nintendo'dan 2021 mali yılında 477,6 milyar yen net kar

Japon oyun konsolu üreticisi Nintendo, 2021 mali yılında 477,6 milyar yen (3,7 milyar dolar) net kar elde etti.

Ahmet Furkan Mercan   | 15.05.2022
Nintendo'dan 2021 mali yılında 477,6 milyar yen net kar

Tokyo

Kyoto merkezli tüketici elektroniği şirketi, martta sona eren 2021 mali yılı kapsamlı bilanço ile 2022 mali yıl beklentilerini açıkladı.

Buna göre Japon firmanın 2021 mali yılı net karı, önceki mali yıla kıyasla 0,6 düşüşle 477,6 milyar yen (3,7 milyar dolar) olarak kaydedildi.

Satış gelirlerinin yüzde 3,6 düşüşle 1,7 trilyon yene (13,1 milyar dolar) gerilediği dönemde, faaliyet karı yüzde 7,5 düşüşle 592,7 milyar yen (4,58 milyar dolar) oldu.

Düşüş sürecek

Japon firma 2023'te sona erecek 2022 mali yılında net karının yüzde 28,8 ve faaliyet karının yüzde 15,6 düşmesini bekliyor.

Bilanço verilerinde, piyasaya ilk 2017'de sürülen popüler "Switch" model oyun konsolu satış verilerine de yer verildi.

Buna göre önceki 2020 mali yılında 28,8 milyon adet satılan "Switch", 2021 mali yılında 23 milyon adet satıldı.

Küresel yarı iletken çip tedarik açıkları nedeniyle Japon firma mevcut mali yılda 21 milyon adet satmayı hedefliyor.

Nintendo Başkanı Furukawa Şuntaro, yarı iletken çip sıkıntısının "çözüme kavuşturulma sürecine yönelik tahminde bulunamadıklarını" açıkladı.

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