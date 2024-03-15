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Ekonomi

New York Fed imalat endeksi martta daralmanın sürdüğüne işaret etti

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, mart ayında eksi 20,9 ile imalat sektöründeki daralmanın devam ettiğini gösterdi.

Dilara Zengin Okay  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
New York Fed imalat endeksi martta daralmanın sürdüğüne işaret etti

Washington

New York Fed'in mart ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi martta 18,5 puan azalışla eksi 20,9'a düştü.

Endekse ilişkin piyasa beklentileri, bu dönemde eksi 7 değerini alması yönündeydi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerileyerek imalat sektöründeki daralmanın sürdüğüne işaret eden endeks, şubatta eksi 2,4 olmuştu.

Yeni sipariş endeksi martta 10,9 puan azalarak eksi 17,2'ye ve sevkiyat endeksi 9,7 puan azalışla eksi 6,9'a indi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise söz konusu dönemde 0,1 puan artışla 21,6'ya çıktı.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.


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