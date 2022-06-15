Dolar
17.29
Euro
17.99
Altın
1,822.92
ETH/USDT
1,102.20
BTC/USDT
21,221.00
BIST 100
2,531.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

New York Fed imalat endeksi haziranda beklentileri karşılayamadı

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, haziranda eksi 1,2 değerinde gerçekleşerek piyasa beklentilerinin aksine sektörde daralmanın devam ettiğine işaret etti.

Dilara Zengin Okay   | 15.06.2022
New York Fed imalat endeksi haziranda beklentileri karşılayamadı

Washington DC

New York Fed'in haziran ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi, haziranda 10,4 puan artarak eksi 1,2 değerine çıktı.

Bu dönemde beklentilerin aksine imalat sektöründeki daralmanın devam ettiğine işaret eden verinin 3 değerini alması öngörülüyordu.

New York eyaletindeki imalat sektöründe yaşanan daralmayı gösteren endeks, mayıs ayında eksi 11,6 değerinde gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi haziranda 14,1 puan artarak 5,3 değerine ve sevkiyat endeksi de 19,4 puan artışla 4 değerine yükseldi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 18'den 14'e geriledi.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji fiyatlarına ilişkin paylaşım
Bakan Soylu: Göç meselesi Türkiye ve Yunanistan arasında bir sınır meselesi değildir
D-8 Genel Sekreteri Imam: Üye ülkeler arasında 1997'de 1,2 trilyon dolar olan GSYH, 2019'da 4 trilyon dolara yükseldi
Sivas'ta selden etkilenen köyde temizlik çalışmaları sürüyor
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü olası yangınlara karşı hazır

Benzer haberler

New York Fed imalat endeksi haziranda beklentileri karşılayamadı

New York Fed imalat endeksi haziranda beklentileri karşılayamadı

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi yeniden rekor seviyeye yükseldi