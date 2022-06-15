Hilton, Türkiye'de 100 otele ulaştı
Hilton Türkiye Yatırım Yönetici Direktörü Tuğrul Temel, "Bizim için son derece heyecan verici bir gelişme olan Canopy by Hilton İstanbul Taksim, İstanbul'un en dinamik bölgelerinden biri olan Taksim’e yoğun bir enerji getirecek." dedi.
İstanbul
Hilton Türkiye Üst Sınıf ve Lüks Oteller Ülke Müdürü Armin Zerunyan, bu yıl turizm sektörünün yeniden canlandığını belirterek, "Son dönemde, özellikle bu yılın başından beri de olumlu giden bir turizm var. Hem dünyada turizm tekrar canlanmaya başladı hem de ülkemizde oldukça hızlı bir şekilde geri geldi." dedi.
Hilton'un Taksim Meydanı'na birkaç adım uzaklıkta, Taksim 360'ın bir parçası olacak Canopy by Hilton İstanbul Taksim için anlaşma imzalanmasına yönelik basın toplantısı düzenlendi.
Zerunyan, İstanbul'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Hilton'un 65 yıl önce uluslararası ölçekte faaliyete başladığı ilk ülke olduğunu dile getirdi.
Hilton için Türkiye pazarında 100'üncü otele ulaşmanın bu pazarla olan uzun süreli ve verimli ilişkileri göstermesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Zerunyan, "Varlığımızı her geçen gün güçlendirdiğimiz bu önemli pazarda oluşturduğumuz eşsiz birikim ve kurumsal mirasımız ile iftihar ediyoruz." ifadesini kullandı.
Tüm dünyayı etkileyen salgın şartlarının hafiflemesiyle turizm sektörünün tekrar canlandığını dile getiren Zerunyan, "Son dönemde, özellikle bu yılın başından beri de, olumlu giden bir turizm var. Hem dünyada turizm tekrar canlanmaya başladı hem de ülkemizde oldukça hızlı bir şekilde geri geldi.
Yüzüncü otelimizi size yeni bir markayla tanıtıyoruz, bu Türkiye'deki sekizinci markamız olacak. Bu imzalanmış olan artık anlaşması kesinleşmiş ve bizim işleteceğimiz kesinleşmiş bir projenin açılış tarihi 2023’ün sonu olarak öngörülüyor." diye konuştu.
"Turizm açısından iyi bir yıl bekliyoruz"
Zerunyan, "Turizm açısından iyi bir yıl bekliyoruz. Dünyada turizm ilerlerken biz de ülke olarak rakiplerimizin, yani destinasyon olarak rakiplerimizin, bir adım önüne geçebildik. Bu bakımdan bu yılı 2019 yılıyla benzer bir performansla bitirebileceğimizi öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul’un turizm potansiyeline de değinen Zerunyan, "Pazar verilerine bakacak olursak; İstanbul pazarı 2019 yılına çok yakın bir performans gösteriyor. Önümüzdeki dönemde 2019 rakamlarını geçmeye aday görünüyor. Turizm yine iyi bir ivme yakaladı. İstanbul’da yüzde 70’e yakın bir doluluk oranı mevcut." dedi.
"Yeni projelerle 3 bin istihdam daha planlıyoruz"
Hilton Türkiye Yatırım Yönetici Direktörü Tuğrul Temel ise bu anlaşmayla Türkiye'ye giriş yapan Canopy markasının, Türkiye'de faaliyet gösteren sekizinci Hilton markası olacağını bildirdi.
Türkiye'de 100'üncü otele ulaştıkları bu özel dönüm noktasını duyurmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını dile getiren Temel, "Bizim için son derece heyecan verici bir gelişme olan Canopy by Hilton İstanbul Taksim, İstanbul'un en dinamik bölgelerinden biri olan Taksim’e yoğun bir enerji getirecek." dedi.
Hilton bünyesinde toplamda 5 bin personelin istihdam edildiğini aktaran Temel, yeni projelerle ek olarak 3 bin istihdamın daha planlandığını sözlerine ekledi.
Toplantıda aktarılan bilgiye göre, butik ve şık konseptiyle öne çıkacak olan Canopy by Hilton İstanbul Taksim’in Çalık Holding AŞ ile imzalanan anlaşma kapsamında 2023 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor.
Canopy by Hilton İstanbul Taksim, konut alanları, ofisleri, ticari alanları ve alışveriş bölgeleriyle yapım aşamasında olan büyük bir kentsel dönüşüm projesi olan Taksim 360'ın kalbinde yer alacak.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin yanında konumlanan tesis, Nişantaşı, Karaköy ve İstanbul boğazına çok yakın bir mesafede. Tesisin konumu, Canopy markasının dünya genelinde şehirlerin en çok tercih edilen semtlerinde faaliyet gösteren oteller sunma misyonunu yansıtıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.