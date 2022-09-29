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Ekonomi

Nevşehir'de aronya hasadı yapıldı

Nevşehir'de, Konya Ovası Projesi (KOP) desteğiyle oluşturulan aronya bahçesinde ilk hasat gerçekleştirildi.

Behçet Alkan   | 29.09.2022
Nevşehir'de aronya hasadı yapıldı

Nevşehir

Göre beldesinde düzenlenen etkinlikte, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve davetliler, bahçede hasat yaptı.

Vali Becel, tıbbi aromatik bitkiler arasında yer alan ve "süper meyve" olarak da bilinen aronyanın, yörenin toprak ve iklim şartlarına uyum sağladığını, alternatif ürün kapsamında yaygınlaşması için çalışıldığını belirtti.

Becel, "Katma değeri çok yüksek, pastacılık ve dondurma sektöründe aynı zamanda reçel ve marmelatta da kullanılabiliyor. Bakımı kolay, iklime uygun, katma değeri yüksek. İnsan vücuduna sağladığı faydalar nedeniyle de süper meyve deniliyor. Aronyanın ilk hasadını yaptık, hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Milletvekili Açıkgöz de bu tür ürünlerin Nevşehir'de yetiştirilmesinin sevindirici olduğunu kaydederek, "20 yıldır olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çiftçimizin yanında olduk, yanlarında olmaya da devam edeceğiz. İnşallah bu meyvenin yaygınlaşması için de gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Bahçe sahibi Ahmet Katılmış ise Nevşehir'in toprak ve iklim yapısının bu meyve için uygun olduğunu vurgulayarak, "Anavatanı olan Kuzey Amerika'da bitkinin dördüncü yılında üç kilogram meyve alınırken biz beş kilograma yakın aldık." ifadesini kullandı.

Katılmış, 2 bin 500 den fazla aronya bitkisi bulunan arazisini genişletmeyi hedeflediğini de kaydetti.

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