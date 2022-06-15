Dolar
17.24
Euro
18.02
Altın
1,835.00
ETH/USDT
1,168.30
BTC/USDT
21,671.00
BIST 100
2,531.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Nestle, bebek maması krizi yaşayan ABD'ye 548 bin kutu mama ulaştıracak

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'deki bebek maması sıkıntısına çözüm bulmak için Nestle'nin İsviçre'den ABD'ye 548 bin kutu mama göndereceğini duyurdu.

Dildar Baykan Atalay   | 15.06.2022
Nestle, bebek maması krizi yaşayan ABD'ye 548 bin kutu mama ulaştıracak

Washington

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Nestle'nin İsviçre'den yarın Kentucky'nin Lousville kentine her biri 226 gram olan 548 bin kutu mama getireceğini belirtti.

Söz konusu mamaların yönetiminin başlattığı "Uçan Mama Operasyonu" kapsamında federal yönetimin kaynakları ile gerçekleşeceğini kaydeden Biden, gelen mamaların dağıtımında hastaneler, evde bakım şirketleri ve bakım programlarının öncelikli olacağını ifade etti.

Biden, Nestle'nin gelecek günlerde daha çok mamayı ABD'ye ulaştıracağını kaydetti.

ABD'deki bebek maması krizi

Pudra içerikli bebek maması nedeniyle 4 bebeğin ağır hastalanması ve 2'sinin yaşamını yitirmesinin ardından FDA, mama üreticisi Abbott'un Michigan'daki tesisinde inceleme başlatmıştı.

Fabrika, şubatta bakteri riski nedeniyle kapatılırken, bazı ürünler "güvensiz" olduğu gerekçesiyle toplatılmıştı.

ABD'de tedarik zincirindeki aksamaların da etkisiyle zirve yapan "bebek maması krizi" nedeniyle aileler son aylarda raflarda bebek maması bulmakta zorlanırken, üreticiler de tam kapasite çalışmalarına rağmen yoğun talebe yetişemediklerini bildirmişti.

Konu, Beyaz Saray'ın da gündemine gelirken ABD Başkanı Biden, bebek maması krizinin çözümü için ülkenin en büyük üreticileri ve perakendecileri ile bir araya gelmişti.

Biden, 18 Mayıs'ta bebek mamalarında yaşanan tedarik sıkıntısının giderilmesi için Savunma Üretim Yasası'nı imzalamış ve "Uçan Mama Operasyonu'nu" başlatmıştı. Bu kapsamda ABD'ye bugüne kadar 6 kez uçaklarla diğer ülkelerden bebek maması tedariki yapılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile meselelerin çözüleceğine inanıyoruz
İletişim Başkanı Altun: TRT Balkan, insan odaklı yayın çizgisiyle bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacak
TBMM Başkanı Şentop: Balkanlarla müşterek mirasımızı, medya ve eğitimle geleceğe taşımak, ideallerin en ulvisidir
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Kocaeli'de balık tutarken denize düşen çocuğu Suriyeli genç kurtardı

Benzer haberler

Nestle, bebek maması krizi yaşayan ABD'ye 548 bin kutu mama ulaştıracak

Nestle, bebek maması krizi yaşayan ABD'ye 548 bin kutu mama ulaştıracak

Austin, Ukrayna'ya yeni askeri yardıma ilişkin detayları açıkladı

Biden, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni güvenlik yardımını duyurdu

ABD'de perakende satışlar mayısta beklentilerin aksine azaldı

ABD'de perakende satışlar mayısta beklentilerin aksine azaldı

Küresel ölçekte para politikalarındaki sıkılaşma eğilimi Japonya Merkez Bankası'nı zorluyor

Küresel ölçekte para politikalarındaki sıkılaşma eğilimi Japonya Merkez Bankası'nı zorluyor
ABD'nin California eyaleti, gazievinde öldürülenlerin ailelerine 51 milyon dolar ödeyecek

ABD'nin California eyaleti, gazievinde öldürülenlerin ailelerine 51 milyon dolar ödeyecek