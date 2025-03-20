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Ekonomi

Morgan Stanley, Türkiye’ye olan bağlılığını sürdürdüğünü açıkladı

Morgan Stanley, Türkiye'ye olan bağlılığını sürdürmekte olduğunu duyurdu.

Yunus Türk  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Morgan Stanley, Türkiye’ye olan bağlılığını sürdürdüğünü açıkladı

İstanbul

Morgan Stanley, Borsa İstanbul üyeliklerinin sona erdiği iddiasıyla ilgili haberler çerçevesinde açıklama yaptı.

Açıklamada, Morgan Stanley'in Türkiye'ye olan bağlılığını sürdürmekte olduğu belirtilerek, "İstanbul'daki varlığımızı koruyacak ve Türkiye’deki müşterilerimizin şirketimizin tüm kapasitesinden faydalanmaya devam etmesini sağlayacağız." ifadeleri kullanıldı.

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