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Ekonomi

Mısır ile ticaret hacminin 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır ile karşılıklı ticareti 5 yıl içinde 15 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
Mısır ile ticaret hacminin 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan - AA

Ankara

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığında, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmed Samir Saleh ve beraberindeki iş dünyası temsilcilerini ağırladı.

Bolat, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmet Samir Saleh ile bir araya geldiklerini, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik ilişkileri değerlendirdiklerini kaydetti.

Ekonomik ilişkilerde yeni bir yol haritası belirlediklerini ifade eden Bolat, "Mısır ile karşılıklı ticaretimizi 5 yıl içinde 15 milyar dolara ulaştırmayı, Serbest Ticaret Anlaşmamızı (STA) geliştirmek için Ortak Komite Toplantımızı gerçekleştirmeyi, yatırımlar ve müteahhitlik hizmetlerindeki işbirliğimizi geliştirmeyi, yerel paralarla ticaret imkanlarını araştırmayı kararlaştırdık. Bu toplantıda aldığımız kararları takip etmek üzere, Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması çerçevesinde kısa süre içinde Kahire'de bir araya geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat ayrıca, Türkiye ve Mısır iş dünyası kuruluşlarının başkanlarının katılım sağladıkları çalışma toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirerek, Mısır ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik özel sektör görüş ve değerlendirmelerini dinlediklerini belirtti.

Bakan Bolat, Mısır'a ziyaret gerçekleştirecek

Öte yandan Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, karşılıklı yatırımların artması noktasında yatırımcılara gerekli kolaylığın sağlanması için güçlü bir işbirliği kurulmasına ilişkin uzlaşma sağlandığı bildirildi.

İş çevrelerini bir araya getiren ortak organizasyonların yoğun şekilde gerçekleştirilmesinde mutabık kalındığı ifade edilerek, bu kapsamda iki ülkedeki İş forumu ve fuarlara güçlü katılım konusunda firmaların teşvik edilmesi için uzlaşıldığı vurgulandı.

Bolat'ın, Mısırlı Bakan Saleh'in daveti üzerine ilerleyen dönemde Mısır'a gerçekleştireceği ziyarette tarafların Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması çerçevesinde bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, "Ticaret Bakanları arasında son 10 yılda gerçekleşen ilk karşılıklı ziyaret olması sebebiyle önem arz eden görüşme, önümüzdeki süreçte iki ülke arasında ilerleyecek ticari ve ekonomik iş birlikleri için önemli bir temel oluşturmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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