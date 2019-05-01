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Ekonomi

Mevduat hesapları için stopaj düzenlemesi

Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplardan stopaj vergisi alınmayacak.

Aysu Biçer   | 01.05.2019
Mevduat hesapları için stopaj düzenlemesi

Ankara

Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplar stopaj vergisinden muaf olacak.

Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan tevfikat oranları hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplardan stopaj vergisi alınmayacak.

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