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Ekonomi

Mersin'de Toros Dağları'nın eteklerinde salep orkidesi hasadı başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Toros Dağları'nın eteklerine deneme amaçlı ekilen salep orkidesinin hasadına başlandı.

Hüseyin Hilmi Çömez   | 25.05.2022
Mersin'de Toros Dağları'nın eteklerinde salep orkidesi hasadı başladı Fotoğraf: Hüseyin Hilmi Çömez/AA

Mersin

İlçede oturan çiftçiler, salep orkidesi üretimini denemek için Toros Dağları'nın eteklerindeki 1500 rakımlı atıl durumdaki arazilere geçen yıl dikim yaptı.

Titizlikle yürüttükleri çalışmaların sonucunda 5 dekarlık alanda yetiştirdikleri salep orkidesi hasadına başlayan çiftçiler, ilk ürünlerini almanın sevincini yaşadılar.

Ekonomik değerinin yüksek olması ve yumrularının toz haline getirilerek içecek, dondurma, pastacılık ve kimya sektörlerinde kullanılması sebebiyle salep üretim alanlarını arttırmak isteyen çiftçiler, bu yılın başında Erdemli Tıbbi ve Aromatik Bitki Üreticileri Derneğini kurdular.

5 dekarlık alandan 4 ton ürün bekleniyor

Erdemli Toros Dağ Salebi Üreticileri Derneği Başkanı görevini de yürüten üretici Adem Aslan, gazetecilere, ilçeyle özdeşleşen limon, domates ve diğer erkenci ürünlerin arasına salep orkidesini de koymayı başardıklarını söyledi.

Şu ana kadar 5 dekarlık alanda deneme dikimi yaptıklarını belirten Aslan, hasada başladıkları bu bölgelerden yaklaşık 4 ton ürün beklediklerini ifade etti.

Aslan, üretim alanlarını genişletmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Geçen yıl yaş salebin kilosu 120 ile 130 lira arasında satılırken bu yıl 300 liradan alıcı bulmaya başladı. Eylüle kadar yaş salebin kilosu 400 liranın üzerine çıkacak gibi görünüyor. Büyük bir kısmı dondurma üretiminde kullanılan salebin kurusu ise 1800 liradan alıcı buluyor. Talep arttıkça bu rakam da artacak gibi duruyor." diye konuştu.

Üreticilerden İlyas Kalay da 500 metrekarelik alanda dikimini denediği salep orkidesinin hasadına başlamanın sevincini yaşadığını kaydetti.

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