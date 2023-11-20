Merkezi yönetim brüt borç stoku 6 trilyon 276,8 milyar lira oldu
Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 6 trilyon 276,8 milyar lira olarak belirlendi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 6 trilyon 276,8 milyar lira oldu.
Borç stokunun 2 trilyon 219,6 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 57,2 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
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