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Ekonomi

Merkezi yönetim brüt borç stoku 6 trilyon 276,8 milyar lira oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 6 trilyon 276,8 milyar lira olarak belirlendi.

Enes Duran  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
Merkezi yönetim brüt borç stoku 6 trilyon 276,8 milyar lira oldu

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 6 trilyon 276,8 milyar lira oldu.

Borç stokunun 2 trilyon 219,6 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 57,2 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.


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