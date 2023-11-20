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Ekonomi

Hazır betonculardan enflasyonla mücadele kampanyasına destek

Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, "Aldığımız son karar doğrultusunda, Türkiye çapında THBB üyesi firmalar, hazır beton satış fiyatına yüzde 5 indirim yaparak kampanyaya katkı sağlayacak." dedi.

Uğur Aslanhan  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
Hazır betonculardan enflasyonla mücadele kampanyasına destek

İstanbul

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), enflasyonla mücadele kapsamında hazır beton satış fiyatında yüzde 5 indirim uygulayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yaptığı "indirim çağrısına" ticaret ve sanayi odalarından perakendecilere, zincir marketlerden farklı sektörlere kadar destek giderek artıyor.

Bakan Bolat'ın 5 Ekim'de, Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini açıklamasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan da 9 Ekim'deki kabine toplantısının ardından zincir marketler başta olmak üzere tüm esnafı ve işletmeleri yapacakları indirimlerle enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek verme çağrısında bulunmuştu.

Bu çağrıların ardından iş dünyasından kampanyaya katılım hızla arttı. İndirim kampanyalarına destek veren son sektör de betoncular oldu.

Konuya ilişkin THBB'den yapılan açıklamada görüşleri yer alan Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, kısa süre önce Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve yardımcıları ile yönetim kurulu olarak bir araya geldiklerini hatırlattı.

Enflasyonla mücadele için başlatılan kampanyayı desteklediklerini kaydeden Işık, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz ekonomisini lokomotifi inşaat sektörünün en temel kolu olan hazır beton sektörünün temsilcisi olarak hükümetimizin 'Cumhuriyetimizin 100. yılında halkımızın ve devletimizin yanındayız' başlıklı fiyat indirme kampanyasını destekliyoruz. Aldığımız son karar doğrultusunda, Türkiye çapında THBB üyesi firmalar, hazır beton satış fiyatına yüzde 5 indirim yaparak kampanyaya katkı sağlayacak. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

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