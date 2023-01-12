Dolar
18.78
Euro
20.21
Altın
1,887.28
ETH/USDT
1,392.40
BTC/USDT
18,177.00
BIST 100
4,815.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 126,4 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 2023'ün ilk haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 345 milyon dolar azalarak 126 milyar 410 milyon dolara geriledi.

Muhammed Said Tanıl   | 12.01.2023
Merkez Bankası rezervleri 126,4 milyar dolar oldu

İstanbul

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 6 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 244 milyon dolar azalışla 79 milyar 660 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 30 Aralık'ta 82 milyar 904 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 899 milyon dolar artarak 45 milyar 851 milyon dolardan 46 milyar 750 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 6 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 345 milyon dolar azalışla 128 milyar 755 milyon dolardan 126 milyar 410 milyon dolara geriledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç: Askerlik başvurularında dijitalleşmeye gideceğiz
Bakan Bozdağ: Kira alacakları ve kat mülkiyetinden doğan ihtilaflar ara buluculuğun kapsamına alınacak
Alibeyköy Barajı'ndaki su son 10 yılın en düşük seviyesine indi
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasetten ekonomiye, sosyal alandan teknolojiye tüm başlıklarda zirveyi hedefliyoruz

Benzer haberler

Merkez Bankası rezervleri 126,4 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 126,4 milyar dolar oldu

Tüzel kişilere dövizden TL mevduata geçişte sağlanacak destek için tarih kapsamı genişletildi

TCMB menkul kıymet tesis oranını yükseltti

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Merkez Bankası rezervleri 2022'yi 128,8 milyar dolarla kapattı

Merkez Bankası rezervleri 2022'yi 128,8 milyar dolarla kapattı
Merkez Bankası Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı

Merkez Bankası Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet