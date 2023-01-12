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Ekonomi

ECB: Tüketiciler enflasyonun düşmesini bekliyor

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketiciler, gelecek aylarda daha düşük enflasyon bekliyor.

Bahattin Gönültaş   | 12.01.2023
ECB: Tüketiciler enflasyonun düşmesini bekliyor

Berlin

ECB, Kasım 2022'ye ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 5,4'ten yüzde 5'e indi. Tüketicilerin gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi ise yüzde 3'ten yüzde 2,9'a geriledi.

Bölgedeki tüketicilerin ekonomik büyümeye ilişkin beklentilerinin bir önceki aya göre daha iyimser olması dikkati çekerken, ekimde eksi yüzde 2,6 olan tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin ekonomik büyüme beklentisi kasımda eksi yüzde 2'ye çıktı.

Tüketiciler, gelecek 12 ayda işsizliğin ortalama yüzde 12,4 olmasını bekliyor. Bu oran, ekimde yüzde 12,5 olarak öngörülmüştü.

ECB'nin Tüketici Beklentileri Anketi, aylık olarak yayınlanıyor. Anket, Avro Bölgesi GSYH'sinin yaklaşık yüzde 85'ini temsil eden Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika'dan yaklaşık 14 bin kişiyle görüşülerek yapılıyor.

Enflasyon beklentileri, merkez bankasının para politikasında önemli bir rol oynuyor. ECB'nin faiz artırımları konusunda ne kadar ileri ve hangi hızda gideceği enflasyon görünümünü belirleyecek.

ECB, 15 Aralık'ta, 3 temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarmıştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avro Bölgesi'nde kasımda yüzde 10,1 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 9,2 seviyesine geriledi. Bölgede enflasyon, geçen yılın sonlarında çift hanelere ulaşmıştı.

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