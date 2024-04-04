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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 123,1 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 29 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 718 milyon dolar azalışla 123 milyar 126 milyon dolara geriledi.

Muhammed Said Tanıl  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Merkez Bankası rezervleri 123,1 milyar dolar oldu

İstanbul

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 29 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 934 milyon dolar azalışla 68 milyar 748 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 22 Mart'ta 70 milyar 681 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 215 milyon dolar artışla 53 milyar 163 milyon dolardan 54 milyar 378 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 29 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 718 milyon dolar gerileyerek 123 milyar 844 milyon dolardan 123 milyar 126 milyon dolara indi.

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