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Ekonomi

Reel efektif döviz kuru endeksi martta geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi, Mart 2024'te TÜFE bazında 0,49 puan azalarak 58,02'ye düştü.

Mahmut Çil  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Reel efektif döviz kuru endeksi martta geriledi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,49 puan düşüşle 58,02 oldu. Endeks, Şubat 2024'te 58,51 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,22 puan azalışla 89,44'den 88,22'ye indi.

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 1,69 puan, Yİ-ÜFE bazında da 7,31 puan azaldı.

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