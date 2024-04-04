Reel efektif döviz kuru endeksi martta geriledi
Reel efektif döviz kuru endeksi, Mart 2024'te TÜFE bazında 0,49 puan azalarak 58,02'ye düştü.
İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,49 puan düşüşle 58,02 oldu. Endeks, Şubat 2024'te 58,51 düzeyindeydi.
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,22 puan azalışla 89,44'den 88,22'ye indi.
Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 1,69 puan, Yİ-ÜFE bazında da 7,31 puan azaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.