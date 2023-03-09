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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası’nda muhtarlar ve STK temsilcileri bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 120,4 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 3 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 811 milyon dolar azalarak 120 milyar 359 milyon dolara geriledi.

Murat Aslan  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Merkez Bankası rezervleri 120,4 milyar dolar oldu

İstanbul

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 3 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 699 milyon dolar azalışla 70 milyar 281 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 24 Şubat'ta 71 milyar 980 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 888 milyon dolar artarak 49 milyar 190 milyon dolardan 50 milyar 78 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 3 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 811 milyon dolar azalışla 121 milyar 170 milyon dolardan 120 milyar 359 milyon dolara geriledi.

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