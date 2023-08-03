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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,51 değer kaybederek günü 7.221,5 puandan tamamladı.

Duhan Değirmenci  | 03.08.2023 - Güncelleme : 03.08.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,03 puan azalırken, toplam işlem hacmi 144,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,21, holding endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,07 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 2,29 ile finansal kiralama ve faktoring oldu.

Gün içinde 7.365,8 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 7.221,5 puanın üzerinde dengelendi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını daha uzun sürdürebileceğine dair endişelerle negatif seyrediyor.

Analistler, küresel ölçekte para politikalarına ilişkin belirsizliklerin ve endişelerin yatırımcıların fiyatlamalarına yön veren temel faktör olmaya devam ettiğini bildirdi.

Yarın, yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını dile getiren analistler, yurt dışında ise ABD'de işsizlik ve tarım dışı istihdam verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.200 ve 7.100 seviyelerinin destek, 7.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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