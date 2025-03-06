Dolar
36.44
Euro
39.46
Altın
2,922.10
ETH/USDT
2,300.40
BTC/USDT
92,000.00
BIST 100
10,188.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği

Taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülükleri, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yerine getirilebilecek.

Zeynep Duyar  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a İlişkin" tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, düzenlemeyle, makroekonomik konjonktürle uyumlu kambiyo politikaları kapsamında menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli yerine getirilmesi için düzenleme yapıldı.

Bakanlık piyasanın işleyişini izledi

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da 13 Eylül 2018'de yapılan değişiklikle, Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri belirli sözleşme türlerinde sözleşme bedelinin ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenemeyeceği hüküm altına alınmıştı. Konuya ilişkin tebliğle de bu hükmün istisnaları düzenlenmişti. Söz konusu tebliğde 19 Nisan 2022'de yapılan değişiklikle menkul satış sözleşmelerinden kaynaklı ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden kabul edilmesi ve yerine getirilmesi zorunlu hale getirilmişti.

Bakanlık, uygulamanın işleyişi ve piyasaya etkilerini izleyerek 2022'de getirilen zorunluluğu kaldırdı. Böylece, taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yerine getirilmesi mümkün hale geldi.

Döviz bürolarında kamera kayıtları iki yıl saklanacak

Öte yandan Bakanlık, finansal sektörün güvenilirliği ve Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyum süreci kapsamında kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle mücadelenin daha etkin biçimde yürütülebilmesi için adım atmaya devam ediyor.

Diğer tebliğle de finansal sektörün önemli bir aktörü olan yetkili müesseselerin (döviz büroları) denetim ve gözetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla mevcutta bir yıl olan kamera kayıtlarını saklama ve depolama süresi iki yıla çıkarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Siber suçlara ilişkin 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 103 şüpheli yakalandı
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu
Türkiye ve dünya gündemi
Sinop'ta 3 evin yıkıldığı heyelanda 4 kişi yaralı kurtarıldı
İstanbul'da kaybolan Ece Gürel Belgrad Ormanı'nda sağ bulundu

Benzer haberler

Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği

Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği

Haksız ticari uygulama ve reklam cezaları uzlaşma kapsamına alındı

İş yerlerinde uygulanan İSG hizmetlerine dair yönetmeliklerde değişiklik yapıldı

Kamuda "ön mali kontrol" ve "iç kontrol" ile harcama yetkililerinin belirlenmesine ilişkin esaslar belirlendi

Kamuda "ön mali kontrol" ve "iç kontrol" ile harcama yetkililerinin belirlenmesine ilişkin esaslar belirlendi
Doğal gaz piyasası sertifika uygulamasında değişiklik

Doğal gaz piyasası sertifika uygulamasında değişiklik
Türkiye ve Azerbaycan arasında doğal gaz alanına ilişkin işbirliği anlaşması onaylandı

Türkiye ve Azerbaycan arasında doğal gaz alanına ilişkin işbirliği anlaşması onaylandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet