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Ekonomi

Marmarabirlik ortaklarına yarın 650 milyon lira ödeyecek

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), ortaklarına yarın 650 milyon lira ödeme yapacak

Mustafa Bikeç  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Marmarabirlik ortaklarına yarın 650 milyon lira ödeyecek Fotoğraf: Marmarabirlik

Bursa

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 12 Ocak'ta sona eren alım kampanyasında ürün bedellerinin yüzde 50'si 15 günlük periyotlarda ortaklara peşin ödendi.

Ürün bedellerinin diğer yüzde 50'lik bölümünden 650 milyon lira yarın, kalanı ise nisan ayında ödenecek.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, öz kaynak çıkışının fazla olduğu bir kampanya dönemini geride bıraktıklarını bildirdi.

Asa, geçen yıl 1 milyar 362 milyon lira, bu kampanya döneminde ise 2 milyar 823 milyon lira tutarında ürün aldıklarını ifade etti.

Geçen seneye göre ürün alım bedeli ödemelerinde artış oranının yüzde 100'den fazla olduğu bilgisini veren Asa, "Marmarabirlik finansal açıdan ne kadar güçlü olursa ortaklarına o kadar fazla destek olur. Göreve başladığımız 2010 yılından bu yana üreticimizin refah seviyesini artırmak için elimizden geleni yaptık. Bundan sonra da üretici ortaklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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