Dolar
30.28
Euro
33.00
Altın
2,019.04
ETH/USDT
2,227.20
BTC/USDT
39,982.00
BIST 100
8,178.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde projelerini ve hedeflerini açıklayacağı "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" tanıtım toplantısında konuşuyor.
logo
Ekonomi

DSİ Genel Müdürü Balta, Sakarya'ya yapılan yatırımları değerlendirdi

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Sakarya'da son 21 yılda 9 hidroelektrik santralin işletmeye alınarak yıllık 336,93 milyon kilovatsaat enerji üretimi sağlandığını bildirdi.

Emre Ayvaz  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
DSİ Genel Müdürü Balta, Sakarya'ya yapılan yatırımları değerlendirdi

Sakarya

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin, Türkiye'nin su ve enerji gücü olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Modern sulama projelerinin Türkiye için son derece önem arz ettiğine işaret eden Balta, Sakarya'da son 21 yılda inşa ettikleri 12 sulama tesisiyle 50 bin 460 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtıklarını kaydetti.

Balta, kentte refah düzeyinin artması için son 21 yılda 4 milyar 845 milyon lira değerinde 88 tesis inşa ettiklerini aktararak, bu süreçte 2 baraj ve 4 gölet yaptıklarını ve böylece 5 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştıklarını anlattı.

Sakaryalı çiftçilerin tarımsal arazilerini büyük emek ve özveriyle işlediklerine değinen Balta, kentin su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ettiklerini, şu anda 3 baraj ve 1 göletin yapım çalışmalarının devam ettiğini, bu barajların tamamlanmasıyla 24 bin 240 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Balta, kentte son 21 yılda tamamlanan 61 taşkın koruma tesisiyle 162 yerleşim yeri ve 130 bin 460 dekar arazinin taşkın kontrolünün sağlandığını bildirerek, 14 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Sakarya'da toplam 70 bin dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılacağına dikkati çeken Balta, kentte 42 yerleşim biriminin arazi toplulaştırmasından faydalanacağını, toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleriyle toprağın daha kıymetli ve verimli olduğunu vurguladı.

Balta, şehirde son 21 yılda 9 HES'in işletmeye alınarak yıllık 336,93 milyon kilovatsaat enerji üretimi sağlandığından bahsederek, "Kurulu gücü 66,9 megavat olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize yalnızca enerji alanında yıllık 738 milyon lira katkı sunuyoruz. Şu an planlama ve projelendirme safhasında olan 1 HES ile de ülkemizin enerjisine güç verecek olmaktan heyecan duyuyoruz. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla yaklaşık 111 bin hanenin enerji ihtiyacını Sakarya'da kurulu HES'lerle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren sanığa 34,5 yıla kadar hapis istemi
Dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
MSB: Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi
"Narkogüç-46" operasyonlarında 201 şüpheli yakalandı
Başkentte 5 gündür süren "tavşan muamması" çözüm bekliyor

Benzer haberler

DSİ Genel Müdürü Balta, Sakarya'ya yapılan yatırımları değerlendirdi

DSİ Genel Müdürü Balta, Sakarya'ya yapılan yatırımları değerlendirdi

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan'nın "Yılın Kareleri" oylamasındaki tercihi "Gazze'ye destek" oldu

Islah için tohumu alınan tescilli kestane kabağı tatlıya dönüştürülüyor

Havza OSB'de 100 kişi istihdam edilecek 50 milyon liralık yatırım için yer tahsisi

Havza OSB'de 100 kişi istihdam edilecek 50 milyon liralık yatırım için yer tahsisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El ele vereceğiz, tüm ilçelerimizi Cumhur İttifakı çatısı altında toparlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: El ele vereceğiz, tüm ilçelerimizi Cumhur İttifakı çatısı altında toparlayacağız
Türkiye-Gürcistan ticaret hacminin bu yıl 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor

Türkiye-Gürcistan ticaret hacminin bu yıl 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet