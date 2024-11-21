Dolar
34.54
Euro
36.46
Altın
2,669.82
ETH/USDT
3,136.10
BTC/USDT
97,590.00
BIST 100
9,149.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Marmarabirlik ortaklarına yarın 354 milyon lira ödeyecek

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince (Marmarabirlik), 2024-2025 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında ortaklara yarın ikinci dilimde 354 milyon lira ödeme yapılacak.

Büşra Nur Yılmaz  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Marmarabirlik ortaklarına yarın 354 milyon lira ödeyecek

Bursa

Birlikten yapılan açıklamaya göre, ortaklar, 2-15 Kasım'da teslim ettikleri ürün bedelinin yarısına karşılık paylarına düşen miktarı Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebilecek.

Kampanyanın başladığı ekim ayından bu yana 1 milyar 250 milyon liralık alım yapan Marmarabirlik tarafından ortaklara yapılan ödemeler ikinci dilimle 437 milyon liraya ulaşacak.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, bu yıl ağaç başına düşen verimliliğin geçen senenin iki katından fazla olduğunu bildirdi.

Bu sene 60 bin ton ürün alacaklarını belirten Asa, "Şu anda arz talep dengesine baktığımızda, özellikle yağlık zeytinin iklim koşulları, kuraklık sebebiyle artmış olması, sofralık üretiminin azalacağını, önümüzdeki yıl sofralık zeytinde yine yok yılı olacağını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun: Türkiye, terör şebekelerine karşı mücadelesini her platformda sürdürmeye kararlıdır
Trakya'da sağanak ve fırtına yer yer etkili oluyor
Sakarya ve Kocaeli'de fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi
AYM'den "Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun"a kısmi iptal
Anayasa Mahkemesinden Pasaport Kanunu'na kısmi iptal

Benzer haberler

Marmarabirlik ortaklarına yarın 354 milyon lira ödeyecek

Marmarabirlik ortaklarına yarın 354 milyon lira ödeyecek

Evde bakım yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı

Bakan Yumaklı: Bu yıl 3,6 milyon tonluk zeytin, 475 bin tonluk zeytinyağı rekoltesi bekliyoruz

İsrail saldırıları, Lübnan halkının geçim kaynaklarından zeytin ve zeytinyağı üretimini de vurdu

İsrail saldırıları, Lübnan halkının geçim kaynaklarından zeytin ve zeytinyağı üretimini de vurdu
Mersin'de 1300 yıllık anıt ağaçta yetişen zeytinler toplandı

Mersin'de 1300 yıllık anıt ağaçta yetişen zeytinler toplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet