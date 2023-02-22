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Ekonomi

Lüleburgaz'da güneş santralleri projesi ihale edecek

Kırklareli'nin Lüleburgaz Belediye Başkanlığı, güneş enerjisinden elektrik üretim santralleri yapım, kurulumu ve 15 yıl süreyle işletilmesi işi ihale edilecek.

Gülşen Çağatay   | 22.02.2023
Lüleburgaz'da güneş santralleri projesi ihale edecek

Ankara

Lüleburgaz Belediye Başkanlığının ihaleye ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Çatısı, Lüleburgaz Belediyesi şantiye binası çatısı, Lüleburgaz Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi Arazisi Güneş Enerji Santralleri yapımı, kurulumu ve 15 yıl süreyle işletilmesi işinin muhammen bedeli 50 milyon 65 bin 44 lira 68 kuruş olacak.

İhale, idareye ayrılacak pay yüzde 11'den az olmamak üzere arttırma yapılarak başlatılacak, artırım yapılacak en yüksek orandan ihale sonuçlandırılacak. Artırımlar en az yüzde 1'lik dilimler şeklinde olacaktır.

İhale 7 Mart Salı günü saat 14.00'te, Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası içerisindeki Erol Özgür Salonu'nda belediye encümeni huzurunda gerçekleştirilecek.

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