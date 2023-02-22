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Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 82,60 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,60 dolardan işlem görüyor.

Firdevs Yüksel   | 22.02.2023
Brent petrolün varil fiyatı 82,60 dolar

İstanbul

Dün 84,20 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,05 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,54 azalarak 82,60 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,88 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler etkili oldu.

Dünya genelinde güçlenen enflasyon endişeleri merkez bankalarının "şahin politikalarını" ne kadar sürdüreceğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

Bugün açıklanacak Fed tutanaklarında gelecek dönem politikalara ilişkin belirsizliklerin sınırlı da olsa giderilmesi beklenirken, şahin dilin korunması ve en az iki faiz artışına daha işaret edileceği öngörülüyor.

Bankanın "şahin tutumunu" sürdüreceğine ilişkin beklentiler, talep endişelerini artırarak fiyatların düşüşüne neden oluyor.

Öte yandan, arz endişeleri ve Çin'de talep toparlanması beklentileri fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,80 ile 83,04 dolar aralığının direnç, 82,56 ile 82,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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