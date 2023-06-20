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Ekonomi

Türkiye'nin ilk açık alanda Tarım GES uygulaması Ankara'nın Ayaş ilçesinde elektrik üretmeye başlıyor

Ankara'nın Ayaş ilçesinde 1,6 dönüm üzerine kurulumu tamamlanan yaklaşık 100 kilovat kapasiteli Türkiye'nin ilk açık alanda tarıma entegre güneş enerjisi santrali (Tarım GES) temmuzda elektrik üretimine başlayacak.

Gülşen Çağatay  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
Türkiye'nin ilk açık alanda Tarım GES uygulaması Ankara'nın Ayaş ilçesinde elektrik üretmeye başlıyor

Ankara

Tarım GES uygulamalarında, sınırlı arazisi bulunan tarımsal alanlarda elektrik ihtiyacının güneş panellerinden karşılanması sağlanarak tarımda verimlilik artışı ve çiftçilerin enerji maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ODTÜ-GÜNAM), Ayaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında Ankara Kalkınma Ajansının desteklediği Türkiye'nin ilk açık alanda Tarım GES projesinde kullanılan panellerin tamamı yerli üreticilerden sağlandı.

ODTÜ-GÜNAM Modül Teknolojileri Birim Koordinatörü Dr. Talat Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarımsal araziye 6 ürünün ekileceğini ve kontrol alanı ile Tarım GES'in altında karşılaştırmalı olarak ürünlerin büyüme ve verimlilik analizlerinin yapılacağını söyledi.

Çiftçilerin işbirliğinin bu araştırma projesinde önemli bir yeri olduğunu dile getiren Özden, "Çiftçilerin ikna edilmesi gerekiyordu. Genel olarak çiftçilikte sulama başta olmak üzere enerji giderleri mevcut. Geçen yıl 200 dönüm arazi üzerinde üretim yapan bir çiftçinin sulama amaçlı elektrik tüketim maliyeti yaklaşık 250 bin lira civarındadır. Bu sorunun üstesinden gelecek her türlü çözümü çiftçiler bekliyordu. Tarım GES uygulaması başlangıç maliyetlerine rağmen oldukça faydalı bir uygulama olarak çiftçilere hizmet verecek." değerlendirmesinde bulundu.

Özden, bu projede panel yüksekliğinin 4,5 metreye ulaştığını ve panellerin, altından traktör gibi araçların geçebileceği teknik özelliğe sahip olduğunu anlattı.

Tarım GES'in en büyük avantajının, tarımın verimliliğini artırma ve enerji üretimini beraber sağlamak olduğuna işaret eden Özden, şunları kaydetti:

"Şu an dünyada en büyük problemlerden biri iklim krizi, bu daha fazla güneş ışığı anlamına da geliyor. Fazla güneş ışınına maruz kalan bitkiler bu durumdan negatif etkilenirken, panellerin istenilen ölçüde ışığı geçirmesiyle güneşlenme kalitesi artıyor. Bitkilerin bu durumda verimliliği artıyor. Güneş yanığı gibi problemlerden daha az etkileniliyor. 1,6 dönüm araziye kurulu 100 kilovat kapasiteli ilk Tarım GES projesinin tasarımı ODTÜ-GÜNAM'a ait. Yapılacak tarımsal üretimin tipine göre tasarımlar değişebilir. Bizim projede paneller doğu-batı istikametinde konuşlandırıldı. Hareketli bir yapı. Aynı zamanda uzaktan izlenebilen özellikli olan bu sistem, elektrik üretimini ve tarımsal verimliliği kontrol etmemize yardımcı oluyor. Ayrıca kontrol ve deney arazisinde kameralarla her türlü veri izlenebilecek. Bitkilerin büyüme, sulama ihtiyacı dahil tüm verileri takip edilebilecek. Bütüncül olarak değerlendirilebilecek ve Ayaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde de tarımsal ürün verilerinin analizleri yapılacak."

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