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Ekonomi

Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor

Küresel piyasalarda, resesyon ve enflasyon ikileminde artan belirsizliklerle risk algısı güçlenmeye devam ederken, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin pozitif haber akışı sınırlı da olsa risk algısını törpülüyor.

Murat Aslan  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor

İstanbul

Bir süredir piyasaların odağında olan ABD'deki borç limiti krizinde ilerleme sağlanırken, para politikası tarafında "şahin" fiyatlamalar güçleniyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, dün yaptığı açıklamada, borç limitinin artırılmasına yönelik tasarının yeterli sayıda Cumhuriyetçinin desteğini alacağından emin olduğunu aktarırken, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries de borç limiti tasarısının geçirilmesine yönelik desteğin kazanılmasına dair bir sorun görmediğini kaydetti.

Öte yandan, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ekonominin istenildiği gibi soğumadığını ortaya koyarken, ülkede S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, martta aylık bazda mevsim etkisinden arındırılmış olarak yüzde 0,4 yükseldi.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise aylık bazda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,5 arttı, yıllık bazda ise yüzde 1,1 ile Mayıs 2012'den bu yana ilk düşüşünü kaydetti.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugüne kadar attığı adımlara karşın özellikle konut piyasasının sıcak kalmaya devam ettiğini ifade ederek, bu durumun Banka'yı "şahin" adımları atmayı sürdürmeye zorlayabileceğini bildirdi.

Bugün açıklanacak yoğun verilerle birlikte Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini aktaran analistler, raporda gelecek dönem para politikalarına ilişkin olası ipuçlarının aranacağını söyledi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, dün yaptığı açıklamada, enflasyonun düştüğüne ikna olmak için talebin soğuduğuna dair işaretler aradığını belirtirken, enflasyonun birçok kişinin umduğundan daha inatçı olacağını söyledi.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler yüzde 63 seviyesine çıkarken, Banka'nın sene sonuna doğru faiz indirimine gidebileceğine yönelik fiyatlamalar da ortadan kalktı.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yatay seyrederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,32 yükseldi. Dow Jones endeksi ise yüzde 0,15 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

Avrupa'da dün satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugün gözler Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, bölgede güçlü kalmaya devam eden enflasyon baskısının Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek dönem para politikası beklentilerini daha da "şahinleştirebileceğinden" endişe edildiğini söyledi.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,27, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,29, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,38 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,16 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bölgede ekonomilerine ilişkin endişeler risk algısını desteklemeye devam ediyor.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,8'e inerek imalat sanayinde daralmanın hızlandığına işaret ederken, hizmet sektörü PMI da 54,5'e düştü.

Japonya'da sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 0,3 azalarak beklentilerin oldukça altında kalırken, yıllık bazda yüzde 5 artan perakende satışlar da öngörüleri karşılayamadı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 2,8 geriledi.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 3,83 üzerinde 4.951,35 puandan tamamladı.

Bugün gözler yurt içinde açıklanacak 1. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin bu dönemde yüzde 3,74 arttığını öngörüyor.

Dolar/TL, dün yüzde 1,8 artışla 20,4756'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 20,6530 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt dışında Almanya'da işsizlik oranı ve enflasyon, ABD'de de JOLTS açık iş sayısı ile Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 4.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 1. çeyrek büyüme

10.55 Almanya, mayıs ayı işsizlik oranı

14.00 Türkiye, nisan ayı bankacılık sektörü net kar/zarar durumu

15.00 Almanya, mayıs ayı TÜFE

17.00 ABD, nisan ayı JOLTS açık iş sayısı

21.00 ABD, Fed'in Bej kitap raporu

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