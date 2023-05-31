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Ekonomi

Doğal gaz ithalatı martta yüzde 26,6 azaldı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,6 azalarak yaklaşık 4 milyar 557 milyon metreküp oldu.

Gülşen Çağatay  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Doğal gaz ithalatı martta yüzde 26,6 azaldı

Ankara

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mart ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 70 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 487 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yaklaşık yüzde 27,7, LNG ithalatı yüzde 24,5 azaldı. Toplam doğal gaz ithalatı da bu dönemde yüzde 26,6 azalarak yaklaşık 4 milyar 557 milyon metreküp oldu.

Martta en fazla doğal gaz ithalatı 1 milyar 428 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 922 milyon metreküple Azerbaycan ve 916 milyon metreküple İran takip etti.

Rusya'dan yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 48,2 azalırken, Azerbaycan'dan yapılan ithalat yüzde 21,2, İran'dan yapılan ithalat yüzde 25,8 arttı.

Konutların gaz tüketimi yüzde 14,7 azaldı

Söz konusu dönemde, ülkede doğal gaz tüketimi yüzde 14,9 azalarak 5 milyar 658 milyon metreküp oldu.

Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 18,5 düşüşle 351,2 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi ise yüzde 2,84 artışla 863,6 milyon metreküpe yükseldi.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise bu dönemde yaklaşık yüzde 14,7 azalarak 2 milyar 746 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stok miktarı arttı

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 352,8 artışla yaklaşık 4 milyar 208 milyon metreküpe yükseldi.

Doğal gaz stokunun 3 milyar 903 milyon metreküpü (yüzde 92,8) yer altı depolama tesislerinde, 304 milyon metreküpü (yüzde 7,2) LNG terminallerinde bulunuyordu.

Bu dönemde, yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yaklaşık yüzde 622,6 arttı, LNG terminallerindeki stok miktarı ise yüzde 21,7 düştü.

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