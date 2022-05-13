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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması" programında konuşuyor.
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Ekonomi

Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı sürüyor

Küresel piyasalarda, yüksek enflasyona dair endişeler ve para politikalarının seyrine yönelik belirsizliklerin artmasıyla yatırımcıların güvenli liman arayışı devam ederken, bugün yurt içi ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Belgin Yakışan Mutlu   | 13.05.2022
Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı sürüyor

İstanbul

ABD'de dün Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) nisanda aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 11 arttı. Ülkede, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ardından beklentilerin üzerinde artış kaydeden ÜFE verisi de fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıların süreceğine işaret etti.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgını ve Avrupa'da jeopolitik riskler de gündemin odağındaki yerini korurken, küresel çapta açıklanan verilerin enflasyonist baskıların süreceğine işaret etmesi merkez bankalarının para politikalarına yönelik belirsizlikleri artırdı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı açıklamada, gelecek iki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesinin uygun olacağını yinelerken, "Faiz oranlarını biraz daha erken yükseltmemiz muhtemelen bizim için daha iyi olurdu." dedi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, gelecek iki toplantıda faiz oranlarını yarım puan artırılmasını destekleyerek finansal koşulların daha da sıkılaştığını görmek istediğini söyledi.

Bankanın para politikası sıkılaştırma hızı ve enflasyonun seyri konusundaki yönlendirmelerine ilişkin soru işaretlerinin artması, yatırımcıların güvenli liman arayışının sürmesine ve dolara olan talebin güçlü kalmasına neden oldu. Dolar endeksi dün 104,9'a kadar çıkmasının ardından bugün 104,6 ile yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesindeki hareketine devam ediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 2,82 ile 2 haftanın en düşük seviyesine inmesinin ardından yüzde 2,89'da dengelendi.

Bu gelişmelerle New York borsasında dün oynaklığın yüksek seyrettiği ve güne düşüşle başlayan endekslerin tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ettiği görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 0,33 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, Nasdaq endeksi kapanışa yakın artıya geçti ve yüzde 0,06 yükseldi.

Avrupa tarafında, dün Rusya'nın Batılı ülkelere yaptırım açıklamaları ile enerji fiyatlarında hızlı yükseliş yaşanırken, temmuz vadeli doğal gaz kontratları 117 avroyu görmesinin ardından 107 avro seviyesinde dengelendi. Dolardaki yükselişin etkisiyle avro ve sterlindeki kayıplar da devam etti. Avro/dolar paritesi 1,0354 ile Ocak 2017'den, sterlin/dolar paritesi de 1,2166 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,64, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,01 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,56 değer kaybetti.

Asya tarafında, Çin'de Kovid-19 salgını tedbirlerinin devam etmesi baskı unsuru olarak gündemdeki yerini korusa da pay piyasalarında yeni gün pozitif başladı. Endekslerdeki yükselişte, Çin Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edebileceği beklentilerinin güçlenmesi etkili oldu. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 yükseldi.

Yurt içinde ise küresel piyasalardaki negatif seyre paralel dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,57 değer kaybıyla 2.390,98 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 artışla 15,3808'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 15,4250'den işlem görüyor.

Analistler, küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeler devam ederken merkez bankalarının para politikalarına yönelik güvenin de sorgulandığını belirterek, bu durumun yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğiliminin sürmesine neden olduğunu, oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Bugün Fed ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıkacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 seviyesinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin martta yıllık yüzde 9,4 artmasını bekliyor. Ekonomistler, martta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,1 artacağını öngörüyor.

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