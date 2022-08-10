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Ekonomi

Küresel piyasalarda ABD'nin enflasyon verisi bekleniyor

Küresel piyasalar, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde artan belirsizliklerle negatif seyrediyor.

Murat Aslan   | 10.08.2022
Küresel piyasalarda ABD'nin enflasyon verisi bekleniyor

İstanbul

ABD'de devam eden enflasyon ve resesyon ikilemi varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin duruşunu ne kadar daha sürdüreceğine ilişkin belirsizlikler risk iştahını törpülerken, ülkede bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Fed'in politika adımlarına yönelik yatırımcı beklentilerini şekillendireceği öngörülüyor.

Geçen hafta açıklanan iş gücü piyasası verilerinin beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşmesi, Fed'in enflasyonla mücadelede güçlü adımlar atmaya devam edebileceği beklentisini öne çıkarırken, bugünkü enflasyon verilerinin ardından Fed'in olası politika adımlarına ilişkin belirsizliklerin azalması bekleniyor.

Öte yandan, ABD tahvil piyasalarında terse dönen getiri eğrisi belirginleşmeye devam ederken, ülkenin resesyona gireceğine yönelik fiyatlamalar da güçleniyor.

Buna göre, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosunun getirisi arasındaki fark 23 baz puanda seyrederken, ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark 47 baz puanla son 22 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Para piyasalarında söz konusu enflasyon verisi öncesinde Fed'in politika adımlarına yönelik beklentilerde değişiklik gözlenmezken, bankanın eylül toplantısında yüzde 68 ihtimalle 75 baz puan faiz artırması bekleniyor.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,42, Nasdaq endeksi yüzde 1,19 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,18 geriledi. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise yatay seyirle başladı.

Avrupa tarafında dün pay piyasaları karışık bir seyir izlerken, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'dan akışın kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladıkları doğal gaz tüketimini yüzde 15 azaltma planı yürürlüğe girdi.

Enerji arz krizi bölgeye ilişkin risklerin başında gelmeye devam ederken, bugünden itibaren bölge ülkelerinin açıklamaya başlayacağı enflasyon verileriyle birlikte piyasalarda oynaklığın artması bekleniyor.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 değer kazanırken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,12, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,05 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de düşüşle başladı.

Asya borsaları, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin endişelerle yeni güne satıcılı başlarken, teknoloji hisselerindeki sert düşüşler dikkati çekiyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 2,7 ile beklentilerin altında kalsa da son 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yüzde 4,2 artış kaydetti. Japonya'da ise ÜFE, temmuzda yüzde 8,6 artarak tahminleri aştı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,72, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,55, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,90 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,40 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.807,21 puana geliştiren BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışının yüzde 0,35 altında, 2.785,16 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,22 azalışla 17,9018'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,9150 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise Almanya ve ABD'de enflasyon verileri ile ABD'de ayrıca toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.800 ve 2.820 seviyelerinin direnç, 2.750 ve 2.720 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, temmuz ayı TÜFE

10.00 Türkiye, haziran ayı işsizlik

15.30 ABD, temmuz ayı TÜFE

17.00 ABD, haziran ayı toptan eşya stokları

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