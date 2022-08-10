Dolar
17.92
Euro
18.29
Altın
1,794.10
ETH/USDT
1,704.80
BTC/USDT
23,182.00
BIST 100
2,785.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Coinbase ikinci çeyrekte 1 milyar doların üzerinde zarar açıkladı

Kripto para borsası Coinbase, bu yılın ikinci çeyreğinde kripto paralarda yaşanan düşüşün etkisiyle yaklaşık 1,1 milyar dolarlık zarar bildirdi.

Dilara Zengin Okay   | 10.08.2022
Coinbase ikinci çeyrekte 1 milyar doların üzerinde zarar açıkladı

Washington

Coinbase, 2022'nin nisan-haziran dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 61 azalarak 803 milyon dolara düştü. Coinbase, geçen yılın aynı döneminde 2 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Coinbase, bu yılın ikinci çeyreğinde kripto paralarda yaşanan düşüşün etkisiyle yaklaşık 1,1 milyar dolar zarar etti. Şirket, geçen yılın nisan-haziran döneminde 1,6 milyar dolarlık kar açıklamıştı.

Kripto para borsasının hisse başına zararı da bu dönemde 4,98 dolar oldu.

Coinbase'den yapılan açıklamada, kripto para piyasasının değerinde, makroekonomik koşullar ve kripto kredi ortamındaki şoklar nedeniyle ikinci çeyrekte yaşanan yaklaşık yüzde 60'lık düşüşe rağmen şirketin bu teknolojinin geleceğine dair iyimser olmaya devam ettiği belirtildi.

Yılın ikinci çeyreğinin kripto para şirketleri için bir "dayanıklılık testi" olarak nitelendirildiği açıklamada, çarpıcı piyasa hareketlerinin kullanıcı davranışını ve işlem hacmini değiştirerek işlem gelirini etkilediği kaydedildi.

Açıklamada, geçen yılın ikinci çeyreğinde 462 milyar dolar olan işlem hacminin, bu yılın aynı döneminde 217 milyar dolara gerilediği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zeytinburnu'nda hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda ikili görüşmelerde bulundu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Diplomasimizin en önemli gündemi Türk savunma sanayinin gelişimine katkıda bulunmak
Savunma Sanayi Başkanı Demir: Savunma sanayisi ürünleri ihraç ettiğimiz ülke sayısı 170'i geçti

Benzer haberler

Coinbase ikinci çeyrekte 1 milyar doların üzerinde zarar açıkladı

Coinbase ikinci çeyrekte 1 milyar doların üzerinde zarar açıkladı

Meta'nın gelirinde ilk kez düşüş yaşandı

Şirketlerin kur korumalı mevduattan kazançlarındaki kurumlar vergisi istisnasının süresi uzatıldı

Microsoft ve Alphabet'in bilançoları beklentileri karşılayamadı

Microsoft ve Alphabet'in bilançoları beklentileri karşılayamadı
ABD'li perakende devlerinden Walmart enflasyon nedeniyle kar tahminlerini düşürdü

ABD'li perakende devlerinden Walmart enflasyon nedeniyle kar tahminlerini düşürdü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet