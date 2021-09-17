Dolar
8.59
Euro
10.11
Altın
1,761.34
ETH/USDT
3,539.00
BTC/USDT
47,868.00
BIST 100
1,420.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması”na katılıyor
logo
Ekonomi

Küresel piyasalar yön arayışında

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de vadeli işlem kontratları ve opsiyonlarda vade sonu olması sebebiyle pay piyasalarında oynaklığın artma riski bulunuyor.

Murat Aslan   | 17.09.2021
Küresel piyasalar yön arayışında

İstanbul

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ekonomik toparlanmayı tehdit ederken, dün ABD'de perakende satışlar verisinin beklentileri aşması ve stoklardaki artış kısmen de olsa piyasaları rahatlattı.

Buna karşılık, ABD'de borç tavanı üzerinden yükselmeye devam eden tansiyon pay piyasalarında risk unsuru olarak ağırlık kazanmayı sürdürüyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün, bankanın destekleyici duruşunun süreceğine ilişkin açıklamalarda bulunurken, ülkelerin ekonomik toparlanma için mali destek vermelerinin gerekliliğini bir kez daha dile getirdi.

Dün New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,13 yükseldi. New York borsası vadeli işlemelerde yeni güne sınırlı da olsa alıcılı bir seyirle başlarken, endeks opsiyonları ve vadeli işlem kontratlarında vade sonu olması sebebiyle oynaklığın artma riski bulunuyor.

Avrupa borsalarında ise bugün açıklanacak Avro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, dün Lagarde'ın gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı sözle yönlendirmelerin şahin olmamasının yatırımcıları kısmen de olsa rahatlattığını ifade etti.

Avrupa basınında yer alan ECB'nin 2023'te faiz artırımına gideceğine ilişkin haberler sonrası varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını dile getiren analistler, akşam saatlerinde ECB tarafından konuya ilişkin yalanlama geldiğini anımsattı.

Bu gelişmelerle, dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,23, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,78 değer kazandı. Avrupa borsaları vadeli işlemlerde yeni güne de alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avro/dolar paritesi güne yatay seyirle başlamasının ardından önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1770'ten işlem görüyor.

Asya borsaları güne Çin hariç yükselişle başlarken, Çin'de devam eden regülasyon adımları ve Evergrande şirketine ilişkin tepkilerin gittikçe artması risk iştahını azaltan unsurlar olarak öne çıkıyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Japonya'da Nikei 225 endeksi yüzde 0,57, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,25 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.

Yurt içinde, bugünün veri gündeminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketi bulunurken, dün, küresel pay piyasalarından negatif ayrışan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, düşüş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıdı ve günü önceki kapanışın yüzde 0,42 altında 1.418,03 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise dün yüzde 1,2 değer kazancıyla 8,5354'e çıkmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,5350 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.430 puanın direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'un Delta varyantı hamilelerde ölüm riskini artırıyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Çin'de çift doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 1 milyarı geçti
Türkiye'de 28 bin 118 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar yön arayışında

Borsa günü düşüşle tamamladı

Merkez Bankası rezervleri 120,1 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 120,1 milyar dolar oldu
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 934 milyar lira oldu

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 934 milyar lira oldu
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı