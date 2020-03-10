Euro
6.98
Dolar
6.13
BIST 100
105,399.50
Altın
1,664.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantısında konuşuyor Yunanistan hudut birlikleri, Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıların karşısında kazılan siperlerde bekliyor
logo
Ekonomi

Küresel piyasalar 'petrol şokundan' çıkmaya çalışıyor

Küresel piyasalar, arz ve talep endişeleriyle dün sert düşen petrol fiyatlarının neden olduğu şoktan çıkmaya çalışırken, ekonomi yönetimlerinin destek mesajları takip ediliyor.

Bekir Gürdamar   | 10.03.2020
Küresel piyasalar 'petrol şokundan' çıkmaya çalışıyor

İstanbul

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmaması ve karşılıklı açıklamalar, Rusya ile Suudi Arabistan arasında "petrol savaşı" olarak nitelendirilebilecek gelişmelerin gündeme gelebileceği beklentilerini artırırken, petrol fiyatlarının da tarihinin en hızlı düşüşlerden birini kaydetmesine neden oldu. 

Dün yaklaşık yüzde 30 değer kaybıyla 31,1 doları görmesinin ardından, panik fiyatlamasının durması ve gelen tepki alımlarıyla toparlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün 37 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Pay piyasaları da dün petrol fiyatlarının neden olduğu şok ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin dışında Avrupa ve ABD'de yayılmasının negatif etkisiyle enerji hisseleri öncülüğünde hızlı bir şekilde düşüşe geçti.

ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 7,79, S&P 500 endeksi yüzde 7,60 ve Nasdaq endeksi yüzde 7,29 değer kaybederken, bu gelişmeler sonrası ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen açıklamalar dikkati çekti.

Trump, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenecek kişilerin saatlik çalışma ücretleri ve çalışanların maaşları üzerinden yapılan vergi kesintilerine ilişkin Kongre'ye yeni öneriler sunacaklarını ve bugün bu konuda görüşme yapacaklarını duyurdu.

Açıklamanın ardından vadeli işlemlerde ABD endeks kontratları bugün yüzde 3'ün üzerinde yükselişle işlem görüyor.

Avrupa tarafında, İtalya'nın, Kovid-19 salgınına karşı daha önce bölgesel olarak alınan önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacağını duyurması ve ülkede serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılması gündemin en önemli başlığı oldu.

Petrol ve gaz şirketlerinin hisselerinde yüzde 16’yı aşan kayıpların yaşandığı Avrupa borsalarında, endeksler de ortalama yüzde 8 düşüş kaydetti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 7,94, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 7,69 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 8,39 değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi ise ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve repo yoluyla likidite desteğinin etkisiyle yükselişini dün de sürdürdü. Parite, dün 1,1496 ile Ocak 2019'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası bugün Asya piyasalarında düşüşe geçerek 1,1330 seviyelerinde dengelendi.

Çin’de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 139’a çıksa da yeni vaka ve ölüm sayısındaki artış hızı düşmeye devam etti. Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Çin'de son 24 saatte sadece 19 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugün Çin'de açıklanan enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda yıllık yüzde 5,2 artması sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kazandı.

Yurt içinde, dünya borsalarına paralel güçlü satışların etkili olduğu Borsa İstanbul'da, yüzde 5,54 gerileyen BIST 100 endeksi, günü 103.524,02 puandan tamamladı. Dün 6,10-6,20 bandında dalgalanması sonrası 6,1448'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,1510 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, piyasalardaki panik havasının dağılması ile tepki alımlarının güçlenmesinin beklenebileceğini belirterek, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nin büyüme verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 102.500'ün destek, 107.200 ve 110.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 6,10-6,20 bandının izleneceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, Aralık 2019 dönemi iş gücü istatistikleri

13.00 Avro Bölgesi, 2019 yılı 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail siyasetinin yeni gerçeği: Sonuçsuz seçimler
Petroldeki düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Riyad’da taht kavgasında yeni perde
Fed'in bitmeyen imtihanı: Parasal genişlemede 4. faz gelir mi?
İran 11. dönem meclis seçimleri: Meşru ama makbul değil

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar 'petrol şokundan' çıkmaya çalışıyor

'Pazar payı için rekabete girmeye OPEC karar verdi'

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Avrupa borsaları haftaya sert düşüşle başladı

Avrupa borsaları haftaya sert düşüşle başladı
Rusya'dan 'düşük petrol fiyatlarına 6-10 yıl dayanabiliriz' açıklaması

Rusya'dan 'düşük petrol fiyatlarına 6-10 yıl dayanabiliriz' açıklaması