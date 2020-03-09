Euro
7.03
Dolar
6.14
BIST 100
103,524.00
Altın
1,667.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde, dünya borsalarındaki sert düşüşlere paralel yüzde 5,54 değer kaybederek, günü 103.524,02 puandan tamamladı.

Bekir Gürdamar   | 09.03.2020
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6.076,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 6,46, holding endeksi yüzde 5,14 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri günü değer kaybıyla tamamlarken en çok gerileyen yüzde 11,81 ile spor oldu.

Analistler, küresel piyasaların yeni haftaya petrol fiyatlarındaki sert düşüşün negatif etkisi ve devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle başladığını bildirdi. BIST 100 endeksi, gün içinde 102.000 puanın altını görmesinin ardından kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü bir önceki kapanışa göre yüzde 5,54 değer kaybıyla 103.524,02 puandan tamamladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmaması ve Suudi Arabistan ve Rusya yetkililerden gelen açıklamaların herhangi bir anlaşmaya ilişkin beklentileri azaltması sonrası Brent petrolün varil fiyatı yüzde 30 değer kaybıyla 31 dolar seviyelerini görmesinin ardından 36,5 dolar seviyelerinde dengelendi.

Arz fazlasının artması riskinin fiyatlanması ve Kovid-19 salgınının ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağına kesin gözüyle bakılmasının etkisiyle gerileyen petrol fiyatları, enerji devi hisseler ve bağlı yatırım fonları üzerinden dünya pay piyasalarında da tarihi düşüşlere neden oldu. Enerji ve bağlı sektör hisselerindeki sert düşüşler öncülüğünde ABD ve Avrupa borsalarında kayıplar ortalama yüzde 6'ya ulaşırken, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların alımları ile gelişmiş ülke tahvillerinin faizi tarihi düşük seviyelere indi.

Piyasalardaki oynaklığın aşırı derecede arttığına, bu nedenle yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğine dikkati çeken analistler, özellikle ABD ve Avrupa merkez bankaları başta olmak üzere ekonomi yönetimlerinin atacağı adımlara piyasaların vereceği tepkilerin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 103.400 ve 101.200 seviyelerinin destek konumuna geldiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail siyasetinin yeni gerçeği: Sonuçsuz seçimler
Petroldeki düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Riyad’da taht kavgasında yeni perde
Fed'in bitmeyen imtihanı: Parasal genişlemede 4. faz gelir mi?
İran 11. dönem meclis seçimleri: Meşru ama makbul değil

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Avrupa borsaları haftaya sert düşüşle başladı

Küresel ekonomide 'ikiz şok' endişesi

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
Asya borsaları sert düştü

Asya borsaları sert düştü
Fed'in bitmeyen imtihanı: Parasal genişlemede 4. faz gelir mi?

Fed'in bitmeyen imtihanı: Parasal genişlemede 4. faz gelir mi?