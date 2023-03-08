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Ekonomi

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artmasını bekliyor.

Murat Aslan  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 10 Mart Cuma günü açıklanacak Ocak 2022 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 8 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin ocakta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 1,6 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 1,2 düşüş ila yüzde 4 artış aralığında yer aldı.

Ekonomistler, ocakta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 2,1 artacağını öngörüyor.

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi aralıkta aylık yüzde 1,6 artarken, yıllık yüzde 0,2 azalış kaydetmişti. Bu dönemde arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 1,2 yükselmişti.

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