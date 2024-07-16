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Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,41 yükselişle 11.109,68 puandan başladı.

Mahmut Çil  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Borsa haftaya yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 44,83 puan ve yüzde 0,41 artarak 11.109,68 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,57 ve holding endeksi yüzde 0,46 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,46 ile madencilik olurken, tek kaybettiren yüzde 0,24 ile turizm oldu.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 artışla 11.064,85 puandan tamamlayarak, tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Ayrıca, endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 11.113,55 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini belirtmesine karşın, ABD'de Donald Trump'ın başkanlığı kazanacağı ihtimalinin artması ile ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin tekrar yükselebileceği endişesinin yön bulmayı zorlaştırdığını söyledi.

Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump'ın hafta sonu Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğraması hem başkanlık yarışındaki gidişatı hem de gelecek dönem ekonomi politikalarına yönelik beklentileri etkiledi.

Analistler, saldırının ABD'de daha fazla siyasi çekişmeye neden olma potansiyeli taşımasına karşın, Trump'ın başkanlık yarışını kazanma ihtimalini artırdığını belirtti.

Bu durumun ABD'nin gelecek dönemde izleyeceği ekonomi politikalarını da etkilemesinin öngörüldüğünü aktaran analistler, özellikle Trump döneminde öne çıkan ticaret savaşlarının yeniden gündeme gelebileceği olasılığının Çin başta olmak üzere bazı ülkelerin pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Fed Başkanı Powell'ın dünkü açıklamaları para piyasalarındaki fiyatlamaların netleşmesine neden olurken, yıl sonuna kadar bankanın en az iki kez faiz indireceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Powell, dün Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, bu yılın ikinci çeyreğindeki üç verinin enflasyonun yüzde 2'ye düştüğüne dair "güveni biraz artırdığını" ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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