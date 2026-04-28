Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin çıkmaza girmesi ve yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir izliyor.

ABD/İsrail ve İran arasında ikinci ayına ulaşan çatışmalar ve gerilim yatırımcıların temel gündem maddesi olmayı sürdürürken, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması ve artan enerji maliyetleri küresel enflasyon beklentilerinin artmasına neden oluyor.

Önde gelen ekonomiler ile bunların merkez bankaları, enflasyona yönelik riskler ve enerji maliyetleri kaynaklı büyüme riskleri karşısında temkinli kalmayı sürdürüyor.

Pay piyasalarında ise yatırımcıların ABD/İsrail ve İran arasındaki sıcak çatışma ihtimallerinin azaldığını değerlendirmesi kayıpların önüne geçerken, jeopolitik endişeler yoğunlaşan bilanço sezonuyla artan risk iştahını sınırlı da olsa baskılıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt dün düzenlediği basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran gündemine ilişkin ulusal güvenlik ekibini topladığını açıkladı.

ABD'nin İran konusundaki kırmızı çizgilerinin çok açık olduğunu ve Tahran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını belirten Leavitt, bu husustaki güncel açıklamayı bizzat Trump'ın yapabileceğini dile getirdi.

ABD piyasaları yoğun bilanço sezonuna giriyor

Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonu da yatırımcıların odağına yer alıyor. Bugün içecek şirketi Coca-Cola, dijital müzik platformu Spotify ve finansal hizmetler şirketi Visa ile Robinhood'un, yarın da "Muhteşem Yedili" olarak bilinen Amazon, Meta, Alphabet ve Microsoft'un bilançoları takip edilecek.

Bilanço döneminde özellikle teknoloji şirketlerinin açıklayacağı finansal sonuçlar ve raporlarda yapay zeka talebi ve siparişlere ilişkin sinyaller izlenecek.

Analistler, finansal sonuçlarda Orta Doğu'daki çatışmalar ve küresel ekonomik belirsizlik ortamının etkisiyle mali istikrarın da öne çıkacağını belirterek, hisse ve sektör bazlı oynaklığın artabileceğini dile getirdi.

S&P 500 ve Nasdaq endeksleri rekor tazeledi

New York borsasında dün karışık bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,12 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta rekor tazeledi.

ABD'de endeks vadeli kontratları güne hafif alıcılı seyirle başladı.

Orta Doğu'daki çatışmalara yönelik henüz uzlaşıya varılamaması ve enflasyonist baskıların artabileceği endişeleriyle tahvil piyasasında satıcılı bir seyir öne çıkıyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan yükselişle yüzde 4,35'e çıktı. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 98,5 seviyelerinde dengelendi.

Altının onsu dolar endeksindeki yükseliş, Orta Doğu'daki gerilimin devam etmesi ve merkez bankalarının gevşeme süreçlerine yönelik yol haritalarındaki belirsizliklerle yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 665 dolardan işlem görüyor. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmayı sürdürmesiyle Brent petrolün varili ise yüzde 0,5 artışla 102,4 dolardan satılıyor.

Avrupa'da odak enerji maliyetleri

Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir izlenirken, artan enerji maliyetleri bölgenin odağında kalmayı sürdürüyor.

Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklı artan enerji maliyetleri ve arz sıkıntısından en çok etkilenen bölgelerden olan Avrupa'da, yüksek seyreden petrol ve doğal gaz fiyatları ekonominin sağlığı açısından temel risklerden olmayı sürdürüyor.

Enerji maliyetlerinin yüksek kalmaya devam etmesi durumunda bölgede enflasyonist baskıların güç kazanması beklenirken, perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararlarında enerji alanına ilişkin mesajlar yakından izlenecek.

Bu gelişmelerle dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,19, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yatay seyretti.

BoJ politika faizini değiştirmedi

Asya borsaları, Orta Doğu'daki gerilime yönelik henüz bir uzlaşının olmamasıyla karışık bir seyir izlenirken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini değiştirmedi.

BoJ, politika faizini beklentilere paralel yüzde 0,75'te sabit tutarken, karar 6'ya karşı 3 oyla alındı. BoJ üyeleri Hajime Takata, Junko Nakagawa ve Naoki Tamura faiz artırımına yönelik oy kullandı.

Açıklamada, Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle yükselen ham petrol fiyatlarının, ticaret hadlerindeki bozulma yoluyla şirket karlarını ve hane halkının reel gelirlerini azaltacağı, bu nedenle ülke ekonomisinin 2026 yılında büyüme hızının yavaşlamasının beklendiği belirtildi.

Öte yandan, bölgede teknoloji ve finans şirketlerindeki primler endekslerin düşüşlere karşı dirençli kalmasında etkili olurken, Güney Kore'de Kospi endeksi rekor serisini sürdürüyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kazanarak 14.594,01 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,25 artarak 16.850,00 puandan işlem gördü.

Dolar/TL, dünü 45,0280'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üzerinde 45,0310 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve konut fiyat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puanın direnç, 14.500 ve 14.400 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

16.00 ABD, şubat ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, nisan ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi

17.00 ABD, nisan ayı New York Fed tüketici güven endeksi