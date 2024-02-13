Dolar
30.72
Euro
33.10
Altın
2,025.59
ETH/USDT
2,650.60
BTC/USDT
49,999.00
BIST 100
9,166.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Proje Tanıtım Toplantısı"nda konuşuyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Ekonomi

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI endekslerde değişikliğe gitti

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelinde büyük ve orta ölçekli şirketler endeksinde değişikliğe giderken, Türkiye'nin standart endeksine 1, orta ölçekli şirketler endeksine ise 9 yeni hissenin eklendiğini duyurdu.

Serhat Tutak  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Küresel endeks sağlayıcısı MSCI endekslerde değişikliğe gitti

İstanbul

MSCI, küresel endekslerde 29 Şubat seans kapanışından itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı.

Buna göre Türkiye standart endeksine Coca Cola İçecek eklenirken, Hektaş Ticaret ile Koza Altın İşletmeleri çıkarıldı.

Orta ölçekli şirketler endeksine ise Agrotech Teknoloji, Gübre Fabrikaları, Hektaş Ticaret, Katılımevim Tasarruf Finansman, Kocaer Çelik, Koza Altın İşletmeleri, OYAK Çimento, Reeder Teknoloji ile TAB Gıda hisseleri eklendi, Margun Enerji çıkarıldı.

Analistler, bazı uluslararası fonların portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiklerini belirterek, bu fonların, endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyonlarını ayarladıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM'de yeni nizamiyenin yapımı şubat sonunda başlayacak
Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 23'e yükseldi
İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden öğrenciler anısına resim sergisi açıldı

Benzer haberler

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI endekslerde değişikliğe gitti

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI endekslerde değişikliğe gitti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet