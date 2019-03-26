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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.947,33 puan ve yüzde 1,96 azalarak 97.378,58 puana geriledi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 26.03.2019
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,96 değer kaybıyla 97.378,58 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.947,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,23, holding endeksi yüzde 2,79 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,69 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,81 ile ulaştırma oldu.

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