Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni mayısta yükseldi
Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi mayısta 11,4 puanlık artışla eksi 8,1 seviyesinde ölçüldü.
Brüksel
Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, mayıs ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Buna göre, nisanda eksi 19,5 olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 11,4 puanlık artışla eksi 8,1'e yükseldi.
Piyasa beklentileri, endeksin eksi 14,9 puan olması yönündeydi.
Böylece, nisanda ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin düşürmesinin ardından gerileyen endeks, mayısta beklenenden daha güçlü yükseldi.
Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin öngörülerini ölçen Beklentiler Endeksi de eksi 15,8'den eksi 3,8'e çıktı.
Mevcut Durum Endeksi ise eksi 23,3 puandan eksi 19,3 puana yükselerek, Ağustos 2024’ten beri en yüksek seviyesine ulaştı.
Sentix Genel Müdürü Manfred Hübner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Avro Bölgesi'nde ABD tarife politikası nedeniyle yatırımcıların şok yaşadığını ve ekonomik verilerin olumsuz geldiğini anımsatarak, mayıs ayında durumun yatışmaya başladığını ifade etti.
Yatırımcıların ekonomik değerlendirmelerini önemli ölçüde revize etmeye başladıklarına işaret eden Hübner, Avrupa ülkelerinin ABD tarifelerine sakin karşılamasının yatırımcılar tarafından onaylandığını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.