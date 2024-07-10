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Ekonomi

Küresel bilgisayar satışları ikinci çeyrekte yüzde 3 arttı

Küresel bilgisayar satışlarının yılın ikinci çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre, yapay zeka özellikli cihazlara olan talebin etkisiyle yüzde 3 arttığı bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Küresel bilgisayar satışları ikinci çeyrekte yüzde 3 arttı

Berlin

Pazar araştırma şirketi International Data Corporation'ın (IDC) raporuna göre, 2024'ün ikinci çeyreğinde kişisel bilgisayar satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 64,9 milyon adede ulaştı.

Söz konusu satışların, 2 yıllık düşüşün ardından yapay zeka etkisiyle art arda ikinci çeyrektir artması dikkati çekti.

En büyük ilk 5 bilgisayar üreticisinin analizlerinin yapıldığı raporda, "Çin'deki zayıf satış sonuçları pazarı baskılamaya devam etti. Çin hariç tutulduğunda, ikinci çeyrekte dünya çapındaki sevkiyatlar bir önceki yıla göre yüzde 5'in üzerinde büyüdü." denildi.

İkinci çeyrekte en fazla artış, yıllık yüzde 20,8 ile Apple'ın bilgisayar satışlarında yaşandı. Apple'ı yüzde 13,7 ile Acer izledi.

Lenovo Group ve ve HP Inc'nin satışlarında sırasıyla yüzde 3,7 ve yüzde 1,8 artış görüldü.

Dell Technologies satışlarında ise yüzde 2,4 düşme yaşandı.

IDC Dünya Geneli Cihaz Takipçi Bölümü Başkan Yardımcısı Ryan Reith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bilgisayar pazarında iki çeyrek art arda büyümede yapay zekanın etkisine işaret ederek "Satışlarda yapay zeka ekosistemin etkisi görülüyor. Ancak bu geleneksel pazarın olumlu işaretler göstermesini sağlamak için yapay zeka dışı bilgisayar satın alımlarında çok şey oluyor." ifadelerini kullandı.

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