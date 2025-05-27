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Ekonomi

Küresel batarya depolama kapasitesi 2040'a kadar 7 kat artacak

Geçen yıl, dünyada yaklaşık 200 gigavatsaat yeni depolama kapasitesi devreye alındı.

Murat Temizer  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
Küresel batarya depolama kapasitesi 2040'a kadar 7 kat artacak

Ankara

Küresel enerji depolama kapasitesinin 2024 seviyesine göre 7 kat artışla 2040'ta 4 teravatı aşacağı hesaplanıyor.

Rystad Energy'nin yayımladığı "Enerji Depolama Görünümü - Mayıs 2025" raporuna göre, toplam kurulu depolama kapasitesi 2024 itibarıyla 0,5 teravata yaklaştı.

Söz konusu kapasitenin 2040'a kadar 4 teravatı aşacağı, böylece enerji depolama altyapısının 2024 seviyesine göre 7 kat artacağı tahmin ediliyor.

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Batarya enerji depolama sistemleri (BESS) açısından rekor düzeyde büyümenin gerçekleştiği 2024'te küresel çapta yaklaşık 200 gigavatsaat yeni depolama kapasitesi devreye alındı. Bu, bir önceki yıla kıyasla yüzde 80'lik bir artışa karşılık geldi. Çin, bu kapasite artışının yarısından fazlasını tek başına sağlarken, onu ABD, Avustralya, Birleşik Krallık ve Almanya takip etti.

Raporda, güneş ve rüzgar gibi kesintili kaynakların yaygınlaşmasının, esnek ve güvenilir enerji depolama çözümlerine olan ihtiyacı artırdığı belirtildi. Buna göre, BESS sistemlerinin şebekelere entegrasyon sürecinde oynadığı rol, sadece üretim-tüketim dengesini sağlamakla sınırlı kalmadı, aynı zamanda fiyat dalgalanmalarını azaltma ve sistem kararlılığını güçlendirme açısından da kritik hale geldi.

Rapora göre, batarya projelerinin maliyetleri de önemli ölçüde geriledi. Geçen yıl, BESS projelerinin ortalama kurulum maliyeti kilovatsaat başına 300 doların altına düştü. Elektrik depolamanın düzlenmiş maliyeti ise bazı projelerde megavatsaat başına 60 dolar seviyelerine kadar indi. Bu düşüş, kısa vadeli piyasalarda gün içi fiyat farklarından yararlanma fırsatını artırdı.

Negatif elektrik fiyatlarının yaygınlaştığı 2024'te, batarya sistemleri giderek daha fazla fiyat dengeleme aracı olarak öne çıktı. Aşırı güneş üretiminin olduğu öğle saatlerinde fazla enerjiyi depolayan sistemler, akşam zirve saatlerinde bu enerjiyi şebekeye geri vererek arz fazlasını talep yoğunluğuna kaydırdı.

Bu gelişmelerin en net gözlemlendiği örneklerden biri Kaliforniya oldu. Eyaletteki batarya sistemleri 2025 başı itibarıyla akşam ve gece saatlerinde elektrik talebinin yüzde 11'ini karşıladı. 12 gigavatı aşan batarya kapasitesiyle Kaliforniya, şebekesini daha yüksek oranlı güneş enerjisi ile çalışabilir hale getiren bölgelerin başında geldi.

Raporda ayrıca, güneş enerjisi üretiminin 2050'ye kadar 10 kat artmasının beklendiği bir ortamda, enerji depolama çözümlerinin küresel elektrik sistemlerinin karbonsuzlaştırılmasında temel unsur olmaya devam edeceği ifade edildi.

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