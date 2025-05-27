Ağrı Hayvan Borsası'nda kurbanlık hareketliliği başladı
Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ağrı'daki hayvan borsasında kurbanlık hareketliliği başladı.
Ağrı
Zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarına sahip yaylalarıyla dikkati çeken Ağrı, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığıyla da ülkenin önde gelen illeri arasında yer alıyor.
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Yılın 12 ayı hayvan ticaretinin yapıldığı Ağrı Hayvan Borsası'nda, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hareketlilik de arttı.
Besiciler, yıl boyu emek vererek besledikleri büyükbaş ve küçükbaş hayvanları, sabahın erken saatlerinde kamyonetlerle hayvan pazarına getirdi.
Yoğunluğun öğlene kadar devam ettiği hayvan pazarında, zaman zaman besiciler ile alıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.
Hayvan pazarındaki yoğunluk, dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.