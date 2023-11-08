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Ekonomi

Kuraklık AB tahıl üretiminde sert düşüşe yol açtı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tahıl üretimi geçen yıl kuraklık nedeniyle yüzde 9 azaldı.

Ata Ufuk Şeker  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Kuraklık AB tahıl üretiminde sert düşüşe yol açtı

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi, üye ülkelerin 2022 yılı tahıl üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, AB genelinde tahıl hasadı 2022'de bir önceki yıla göre 26,7 milyon ton azalarak 270,9 milyon tona geriledi. Tahıl hasadındaki gerileme yaklaşık yüzde 9 oldu.

Bu dönemde en fazla tahıl üretimi 59,9 milyon tonla Fransa'da yapıldı. Bu ülkeyi 43,5 milyon tonla Almanya, 35 milyon tonla Polonya, 19,3 milyon tonla İspanya ve 18,9 milyon tonla Romanya izledi.

AB'nin tahıl üretimindeki düşüş büyük ölçüde kuraklıktan kaynaklandı.

AB ülkeleri 2022'de 126,7 milyon ton buğday, 53 milyon ton mısır, 52 milyon ton arpa, 7,8 milyon ton çavdar, 7,5 milyon ton yulaf hasat etti. Diğer tahıllarda üretim miktarı ise yaklaşık 23,9 milyon ton oldu.

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