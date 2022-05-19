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Ekonomi

Kültür mantarı yetiştiriyordu devlet desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı

"Genç Çiftçi Projesi" ile büyükbaş hayvan sahibi olan, DAP'tan aldığı destekle de ahır kuran Aslan Aydın, "Yaklaşık 25 yıl İzmir'de yaşadım ve 'Keşke hiç buradan gitmeseydim.' diyorum. Köyde olan rahatlık hiçbir yerde yok." dedi.

Abdullah Söylemez   | 19.05.2022
Kültür mantarı yetiştiriyordu devlet desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı

Ağrı

İzmir'de yaşarken şehir hayatının koşturmacasından bunalıp Ağrı'daki köylerine dönen Aslan ve Suzan Aydın çifti, doğdukları topraklarda devlet desteğiyle hayvancılık yapıyor.

İzmir'de kültür mantarı üreten Aydın çifti, 2015'te Ağrı'daki köylerine döndü.

Murat Nehri kenarında bulunan Çakıroba köyüne yerleşen ve hayvancılık yapmaya karar veren çift, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında hibe olarak 6 büyükbaş hayvan aldı.

Daha sonra Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına başvuran Aslan çifti, buradan aldıkları yüzde 50 hibe destekle ahır kurdu.

Halen 16 büyükbaş hayvan ve 10 buzağıları bulunan Aydın çifti, geçimlerini süt ve süt ürünleri satarak sağlıyor.

"Genç Çiftçi Projesi yeniden başlatılmalı"

Aslan Aydın, AA muhabirine, huzuru köy yaşamında bulduklarını söyledi.

Aydın, "Şu anda 16 büyükbaş hayvanımız ve 10 buzağımız var. Geçen yıl 14 tanesini satıp tarla aldım. Hayvancılığın getirisi güzel. Destekle yaptığımız ahıra iki ay sonra hayvanları bırakacağız. Yaklaşık 25 yıl İzmir'de yaşadım ve 'Keşke hiç buradan gitmeseydim.' diyorum. Köyde olan rahatlık hiçbir yerde yok. Hayvancılığı da seviyoruz çok güzel bir iş." dedi.

Genç Çiftçi Projesi'nin yeniden başlatılmasını isteyen Aydın, proje sayesinde çok sayıda kişinin memleketine döndüğüne dikkati çekti.

Devletin üreticiye uzun vadeli kredi vermesi gerektiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Biz üretime aç insanlarız, üretmek istiyoruz. Özellikle Ağrı'da hayvancılığın daha da gelişmesini istiyoruz. Bu sayede biz de para kazanıyoruz. En azından büyükşehirlere göçü önlemiş olacağız. Çocuklarımız burada daha rahat bir yaşam sürerler. İzmir'de de evim ve arsam var. Evimi kiraya verdim. Köyde çok rahatız, her şeyimiz doğal. Tavuğumuz ve kazımız var. Yumurta, süt, peynir ve diğer süt ürünlerimiz tamamen doğal. Hayvancılığı çok seviyoruz."

Suzan Aydın da devletin sağladığı destek sayesinde hayvancılığa başladıklarını dile getirerek, "Hayvanlarımızın her türlü bakımını yapıyoruz. Sağdığımız sütle peynir ve yağ üretiyoruz. Fazla kalanı da satıyoruz. Şehir hayatını bırakıp köye yerleştik. Köyde mutluyuz, hayvanlarla uğraşmak hoşumuza gidiyor. Köy hayatının biraz zorluğu var ama şehir hayatından daha güzel. Allah devletimizden razı olsun, bize yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullandı.


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