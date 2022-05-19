Dolar
15.82
Euro
16.71
Altın
1,841.30
ETH/USDT
1,975.00
BTC/USDT
29,658.00
BIST 100
2,393.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Tütün İskelesi'nde düzenlenen törende konuşuyor
logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile bir araya geldi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 19.05.2022
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz ile görüştü Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız/AA

Ankara

Nebati, Ruiz ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Nebati, paylaşımında, "Diplomatik ilişkilerin 70. yılına denk gelen bu yıl Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile bir araya gelmekten ve kendilerini ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Turizm başta olmak üzere ekonomik iş birliğimize büyük katkı sağlayacak adımlar ile ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerimizi güçlendirecek başlıkları kapsamlı bir şekilde ele aldık." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, Çinli firmanın tek dozluk Kovid-19 aşısı Convidecia'nın acil kullanımını onayladı
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 80 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Japonya, Kovid-19 tedbirleri kapsamında turistlerin ülkeye giriş sınırlamasını gevşetiyor
Türkiye'de 1443 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti
Avrupa İlaç Kurumu, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş için takviye başvurusunu değerlendiriyor

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz

Bakan Nebati: Veriler büyümenin 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 6-7 arasında gerçekleşeceğine işaret ediyor

Bakan Nebati: Veriler büyümenin 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 6-7 arasında gerçekleşeceğine işaret ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyonist ortamı fırsatçılığa çevirmeye çalışan kimseye asla izin vermeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyonist ortamı fırsatçılığa çevirmeye çalışan kimseye asla izin vermeyeceğiz
Bakan Nebati, gıda sektöründeki firma temsilcileriyle bir araya geldi

Bakan Nebati, gıda sektöründeki firma temsilcileriyle bir araya geldi