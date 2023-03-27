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Ekonomi

Kripto para borsası Binance'e düzenleme ihlalleri gerekçesiyle dava açıldı

Kripto para borsası Binance ile şirketin kurucusu ve üst yöneticisi Changpeng Zhao, düzenleme ihlalleri gerekçesiyle ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) tarafından dava edildi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
Kripto para borsası Binance'e düzenleme ihlalleri gerekçesiyle dava açıldı

New York

CFTC'den yapılan açıklamaya göre, Chicago federal mahkemesinde açılan davada, Binance ve kurucusu Zhao, düzenleme ihlalleri ile suçlandı.

Binance'in CTFC'ye uygun şekilde kaydolmayarak bazı yükümlülüklerden kaçtığı ve federal yasaları hiçe saydığı iddia edildi.

Davada, para cezasının yanı sıra, ihlallerin devamına karşı ihtiyati tedbir talebinde bulunuldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen CFTC Başkanı Rostin Behnam, Komisyonun değişken ve riskli dijital varlık piyasasında suistimalleri bulmak ve durdurmak için tüm yetkisini kullanmaya devam edeceğini vurgulayarak, Binance'in yıllardır CFTC kurallarını ihlal ettiğini bildiğini savundu.

Söz konusu davaya ilişkin haberler sonrasında Coinbase Global, Marathon Digital ve Riot Platforms gibi kripto borsalarının hisselerinde yüzde 10'a yakın düşüş yaşanırken Bitcoin 27 bin doların altına geriledi.

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