Euro
10.05
Dolar
8.55
BIST 100
1,444.46
Altın
1,752.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Binance Türkiye'den 'soruşturma' açıklaması

Binance Türkiye İletişim Ekibinden yapılan yazılı açıklamada, Binance Türkiye hakkında bugün bazı medya organlarında yer alan iddialara ilişkin kamuoyuna açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Murat Paksoy   | 12.08.2021
Binance Türkiye'den 'soruşturma' açıklaması

Istanbul

Binance Türkiye İletişim Ekibi, İstanbul'da bir kişinin yatırdığı 234 bin liranın "buharlaştırıldığını" iddia ederek suç duyurusunda bulunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmasına ilişkin, iddiaya konu işlemin müşterinin iradesiyle kripto varlıkların üçüncü bir kişiye transfer edilmesinden kaynaklandığı, bu süreçte şirketin herhangi bir kusurunun ya da sorumluluğunun bulunmadığını açıkladı.

Binance Türkiye İletişim Ekibinden yapılan yazılı açıklamada, Binance Türkiye hakkında bugün bazı medya organlarında yer alan iddialara ilişkin kamuoyuna açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

İlgili müşterinin şikayeti üzerine yapılan incelemede, iddiaya konu işlemin müşterinin iradesiyle kripto varlıkların üçüncü bir kişiye transfer edilmesinden kaynaklandığı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Söz konusu kripto varlık transferi işleminin de müşterinin kendisi tarafından gerekli güvenlik prosedürlerinin yerine getirilmesi suretiyle yapıldığı, bu süreçte Şirketimizin herhangi bir kusurunun ya da sorumluluğunun bulunmadığı anlaşılmış ve bu husus müşteriye müteaddit kereler açıklanmıştır. Ayrıca, kripto varlığın transfer edildiği üçüncü kişinin şirketimizle ya da şirketimizin iş ortaklarıyla herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Habere konu olay tamamen müşteri ile kendisine gelir taahhüdünde bulunan üçüncü kişi arasında gerçekleşen bir işlemdir. Netice olarak söz konusu kripto varlıkların buharlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır, her türlü hukuki haklarımızın saklı olduğunu belirterek kamuoyunu saygılarımızla bilgilendiririz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 22 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti
Haftalık 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı 77 ilde arttı, 4 ilde azaldı
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 350 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 salgınında düşük riskli il sayısı 21'e çıktı

Benzer haberler

Binance Türkiye'den 'soruşturma' açıklaması

Binance Türkiye'den 'soruşturma' açıklaması

Rusya'da muhalif Aleksey Navalnıy hakkında yeni soruşturma

Türkiye ile ilgili videolu mesaj paylaşan yabancı uyruklu kişiye soruşturma başlatıldı

Muğla'da uçağın denizden su almasının geciktirildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Muğla'da uçağın denizden su almasının geciktirildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Orman yangınlarına ilişkin bilgi kirliliğine neden olan paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı

Orman yangınlarına ilişkin bilgi kirliliğine neden olan paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı